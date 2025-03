iOS 18.4 est disponible : notifications prioritaires, musique d’ambiance et nouveaux Emoji

Apple a officiellement lancé iOS 18.4 et iPadOS 18.4, la quatrième mise à jour majeure des systèmes d’exploitation iOS 18 et iPadOS 18, disponibles depuis l’année dernière. Ces nouvelles versions arrivent deux mois après la sortie d’iOS 18.3 et d’iPadOS 18.3.

Comment installer iOS 18.4 ?

La mise à jour peut être téléchargée en over-the-air sur les iPhone et iPad compatibles via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Apple a également publié iOS et iPadOS 16.7.11 ainsi que iOS et iPadOS 15.8.4 pour les appareils qui ne peuvent pas faire tourner iOS 18.

Les nouveautés principales d’iOS 18.4

La version 18.4 introduit les notifications prioritaires sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence. Cette fonctionnalité met en avant les alertes jugées les plus importantes, directement sur l’écran verrouillé.

Autre ajout notable : une application dédiée Apple Vision Pro fait son apparition pour les utilisateurs du casque spatial. Elle permet d’accéder à des contenus, des apps et de gérer son appareil plus facilement depuis son iPhone.

Pour les abonnés à Apple News+, Apple propose aussi une nouvelle rubrique culinaire baptisée Apple News Food, mettant en avant des recettes, des conseils nutritionnels et du contenu sélectionné par des experts.

Et ensuite ?

Apple devrait prochainement lancer le développement d’iOS 19, qui sera dévoilé en juin lors de la WWDC. D’ici là, une version iOS 18.5 pourrait également voir le jour avec des améliorations supplémentaires de performance et quelques nouvelles fonctionnalités.