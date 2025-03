CarPlay : les Porsche de 2026 n’intégreront toujours pas la nouvelle génération

La nouvelle expérience CarPlay d’Apple brille encore par son absence alors même que Porsche vient d’annoncer une mise à jour majeure de son système d’infodivertissement pour 2026.

Une mise à jour sans CarPlay nouvelle génération

Les modèles Porsche Taycan, 911, Panamera et Cayenne de l’année 2026 bénéficieront d’une version améliorée du système Porsche Communication Management (PCM). Cette mise à jour promet plus de réactivité, la prise en charge du Dolby Atmos et l’intégration de l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Elle introduira également le Porsche App Center, une sorte d’App Store dédié au véhicule.

Cependant, ces nouveaux modèles se limiteront toujours à la version standard de CarPlay et Android Auto. Aucun mot sur le CarPlay nouvelle génération dans les annonces récentes du constructeur — un signal inquiétant pour une fonctionnalité déjà très attendue.

Ce qu’Apple promet avec le nouveau CarPlay

Annoncé pour la première fois lors de la WWDC 2022, le CarPlay nouvelle génération doit permettre une intégration bien plus poussée avec les véhicules : affichage sur plusieurs écrans du tableau de bord, accès aux commandes de climatisation, intégration de la radio FM, widgets pour Calendrier et Météo, et personnalisation poussée de l’interface pour coller à l’identité visuelle des constructeurs.

Initialement, Apple annonçait une arrivée des premiers véhicules compatibles pour 2024. Cette promesse a depuis été discrètement retirée de son site.

Un projet en attente depuis presque trois ans

Porsche et Aston Martin avaient pourtant présenté des maquettes de véhicules compatibles fin 2023, mais aucun modèle commercialisé n’intègre encore le CarPlay nouvelle génération. Apple a réitéré son engagement pour cette fonctionnalité lors de la WWDC 2024 à destination des développeurs, puis à nouveau en janvier dernier.

En 2022, Apple affirmait que plusieurs constructeurs avaient signé pour cette nouvelle version, dont : Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault et Volvo. Mais près de trois ans plus tard, rien ne garantit que tous sont encore engagés dans ce partenariat.