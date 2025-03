iOS 19 : sortie en juin avec ces nouveautés ?

Bien que la première bêta d’iOS 19 soit attendue dans plus de deux mois, les rumeurs sur la future mise à jour logicielle d’Apple s’accumulent déjà.

Un design inspiré de visionOS

En janvier, la chaîne YouTube Front Page Tech a dévoilé une version repensée de l’app Appareil photo, prétendument prévue pour iOS 19.

Selon Jon Prosser, l’interface comporterait des menus translucides, des boutons repensés et un viseur plus grand. Le tout évoque fortement visionOS, le système d’exploitation du casque Vision Pro d’Apple.

Début mars, Bloomberg a confirmé que cette nouvelle esthétique inspirée de visionOS s’étendra à l’ensemble de l’interface, y compris les apps natives, les notifications et plus encore. Mark Gurman affirme qu’il s’agira de la refonte la plus importante depuis iOS 7. Des modifications similaires sont également attendues sur iPadOS 19 et macOS 16.

Une version de Siri plus personnalisée

Apple a récemment repoussé la sortie de la nouvelle version personnalisée de Siri annoncée à la WWDC 2024. Elle est désormais attendue dans le courant de l’année, peut-être avec iOS 19, mais plus probablement via une mise à jour ultérieure comme iOS 19.4.

Parmi les nouveautés prévues :

compréhension du contexte personnel

prise de conscience de ce qui s’affiche à l’écran

contrôles plus poussés par app

Apple avait par exemple montré un utilisateur demandant à Siri des infos sur le vol et les réservations de sa mère à partir des apps Mail et Messages.

Traduction en direct via les AirPods

D’après Bloomberg, certains modèles d’AirPods bénéficieront avec iOS 19 (et une mise à jour firmware dédiée) d’une fonction de traduction en direct.

Voici comment cela fonctionnera :

« Si un anglophone entend quelqu’un parler espagnol, l’iPhone traduira les paroles et les retransmettra en anglais dans les AirPods. La réponse de l’anglophone sera ensuite traduite en espagnol et lue à voix haute par l’iPhone. »

Apple prévoit également d’améliorer son app Traduire avec iOS 19.

Chiffrement de bout en bout pour les messages RCS

Apple a confirmé l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans une future version d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS. Cela devrait arriver avec iOS 19 ou dans une mise à jour suivante comme iOS 19.1 ou 19.2.

Ce chiffrement fait partie de la spécification RCS Universal Profile 3.0, qu’Apple adoptera visiblement. En plus du chiffrement, cette norme apporte plusieurs fonctions similaires à iMessage :

réponses en ligne

modification de messages

annulation de messages envoyés

prise en charge complète des réactions Tapback

Changements imposés par l’Union européenne

La Commission européenne a publié une liste de modifications obligatoires qu’Apple devra intégrer à iOS 19 et iOS 20 dans le cadre du Digital Markets Act, en vigueur depuis mars 2024. Voici quelques-unes des mesures phares :

Les montres connectées tierces devront pouvoir afficher et interagir avec les notifications iOS d’ici fin 2025 (iOS 19.2 ou antérieur).

d’ici fin 2025 (iOS 19.2 ou antérieur). Apple devra rendre le changement automatique d’écouteurs compatible avec d’autres marques d’ici juin 2026 (probablement iOS 19.4).

compatible avec d’autres marques d’ici juin 2026 (probablement iOS 19.4). Les concurrents devront pouvoir proposer des alternatives équivalentes à AirDrop (d’ici juin 2026).

(d’ici juin 2026). De même pour AirPlay, mais à l’horizon d’iOS 20 (fin 2026).

Apple a réagi en déclarant que ces obligations étaient « mauvaises pour nos produits et pour nos utilisateurs européens ».

Appareils compatibles

D’après iPhoneSoft.fr, iOS 19 devrait être compatible avec tous les appareils supportant iOS 18, y compris :

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Les iPhone XS et XR de 2018 seraient donc les plus anciens encore pris en charge, même si certaines fonctionnalités seront exclusives aux modèles plus récents.

Date de sortie

La première bêta d’iOS 19 sera disponible juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2025 en juin, et la version finale devrait être lancée en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 17.