iPhone 17 : ce qu’Apple prépare cette année selon les rumeurs

Les rumeurs actuelles indiquent que le design général du modèle d’entrée de gamme de l’iPhone 17 serait identique à celui de l’iPhone 16 standard. Quelles seront donc réellement les nouveautés proposées en 2025 ?

Voici trois améliorations importantes prévues pour l’iPhone 17 standard, selon des sources fiables comme Ross Young, Ming-Chi Kuo et Jeff Pu.

Écran ProMotion à 120 Hz

L’iPhone 17 classique ainsi que le nouveau modèle ultra-fin baptisé « iPhone 17 Air » devraient intégrer la technologie ProMotion, permettant une fréquence de rafraîchissement variable pouvant atteindre 120 Hz.

Jusqu’à présent, ProMotion était exclusivement réservé aux modèles Pro, depuis sa première apparition sur les iPhone 13 Pro en 2021.

Cette technologie garantit des animations et un défilement beaucoup plus fluides, contribue à améliorer l’autonomie, et pourrait même ouvrir la voie à une fonctionnalité d’écran toujours activé (Always-On Display), grâce à la possibilité de descendre jusqu’à une fréquence d’actualisation minimale de 1 Hz.

Caméra frontale améliorée de 24 mégapixels

Les quatre modèles d’iPhone 17 bénéficieront d’une caméra frontale revue à la hausse, passant de 12 mégapixels sur les iPhone 16 actuels à 24 mégapixels.

Grâce à cette résolution accrue, il sera possible de recadrer les photos sans perte notable de qualité, ce qui facilitera grandement le post-traitement. L’analyste Ming-Chi Kuo précise que cette amélioration « augmentera significativement la qualité d’image ».

Une nouvelle puce Wi-Fi 7 développée par Apple

L’ensemble des modèles iPhone 17 serait équipé de la toute première puce Wi-Fi conçue par Apple, compatible Wi-Fi 7.

Cette nouvelle norme permet une transmission simultanée des données sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec un routeur compatible. À la clé : des vitesses Wi-Fi améliorées, une latence réduite et une connectivité encore plus stable.

Toute la gamme iPhone 16 supporte déjà le Wi-Fi 7, mais la véritable nouveauté ici réside dans la conception de cette puce directement par Apple.

La puce A19 gravée en 3 nm (N3P)

Enfin, l’iPhone 17 standard embarquera la puce A19, fabriquée par TSMC à l’aide d’un procédé de gravure à 3 nm de troisième génération baptisé « N3P ».

Comme à chaque génération, cette nouvelle puce devrait apporter des gains notables de performances et d’efficacité énergétique.