iOS 19 : une véritable révolution attendue au niveau du design

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare actuellement l’une des plus importantes refontes d’iOS et macOS jamais réalisées.

Un design inspiré par visionOS

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Gurman réaffirme qu’iOS 19 adoptera un design inspiré de visionOS, le système d’exploitation du casque Vision Pro d’Apple :

Les nouvelles interfaces reprendront les principes de conception introduits avec visionOS, notamment davantage de transparence, ainsi que de nouveaux types de fenêtres et boutons, afin de rendre l’expérience plus cohérente et familière à travers tous les appareils Apple.

Cette esthétique transparente d’iOS 19 a déjà été aperçue dans des fuites concernant l’application Appareil photo, mais elle devrait également être étendue aux notifications et à d’autres éléments d’interface.

Trois sources différentes ayant déjà mentionné ces changements d’interface inspirés par visionOS, il est très probable que cette rumeur se concrétise effectivement.

macOS 16 et iPadOS 19 également concernés

Selon Gurman, des changements similaires seront appliqués au design des systèmes macOS 16 et iPadOS 19. Il avait déjà précédemment indiqué que les évolutions prévues pour iOS 19 seraient les plus importantes depuis l’arrivée d’iOS 7.

Apple devrait officiellement présenter iOS 19 lors de la conférence WWDC en juin 2025, avec une première bêta développeur disponible juste après la keynote. La version finale d’iOS 19 serait déployée pour le grand public en septembre, en même temps que les nouveaux iPhone 17.