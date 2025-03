Resident Evil 3 est disponible sur iPhone, iPad et Mac

Le jeu culte de Capcom, Resident Evil 3, vient d’être lancé sur les appareils Apple. Il s’agit du cinquième opus de la célèbre série Resident Evil à être porté sur les plateformes mobiles d’Apple.

Un lancement accompagné d’une promotion spéciale

Le jeu de survie et d’horreur est disponible en téléchargement gratuit, permettant de jouer à une partie limitée du jeu. Pour poursuivre l’aventure, il faudra acheter la version complète. La bonne nouvelle, c’est que Capcom propose actuellement une promotion spéciale avec une réduction de 67 % pendant une durée limitée.

Si le prix aux États-Unis n’est pas encore précisé clairement (le store américain étant temporairement inaccessible au moment de la rédaction), sur l’App Store britannique, le jeu est proposé au tarif réduit de 8,29 £ jusqu’au 16 avril, et l’ensemble des récompenses du jeu peut être débloqué pour 1,69 £. Passée cette date, le jeu reviendra à son prix initial de 24,99 £.

Synopsis officiel du jeu par Capcom

Une série d’étranges disparitions frappe la ville américaine de Racoon City. Une équipe spéciale de la police nommée S.T.A.R.S. mène l’enquête et découvre que l’entreprise pharmaceutique Umbrella et son arme biologique, le Virus-T, en sont responsables – au prix de nombreuses pertes humaines. Jill Valentine et les membres survivants tentent de révéler la vérité, mais la police, corrompue par Umbrella, refuse catégoriquement leurs rapports.

Cependant, bientôt apparaissent des rumeurs d’un terrifiant « virus cannibale », tandis que des chiens sanguinaires envahissent les rues. Alors que la contagion s’approche dangereusement, Jill doit tout faire pour survivre. Mais elle ignore encore qu’un puissant poursuivant a déjà été envoyé pour l’éliminer.

Configuration requise et compatibilité des appareils Apple

Resident Evil 3 nécessite un iPhone 15 Pro ou un modèle de la série iPhone 16, ainsi que des iPad et Mac équipés d’une puce M1, A17 Pro ou ultérieure.

Le jeu propose également une compatibilité totale de la sauvegarde entre les appareils Apple, permettant aux joueurs de poursuivre leur progression indifféremment sur iPhone, iPad ou Mac. De plus, il s’agit d’un achat universel : une fois acquis, le jeu sera accessible sur tous les appareils Apple compatibles.

Capcom précise que l’application pèse environ 31 Go et qu’il faudra prévoir un espace de stockage disponible correspondant au moins au double de cette taille lors de l’installation initiale. Une connexion internet est également nécessaire pour lancer le jeu.

Resident Evil 3 peut être téléchargé dès maintenant sur l’App Store.