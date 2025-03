L’iPhone 17 Pro Max pourrait finalement s’appeler iPhone 17 Ultra

Si vous suivez les rumeurs concernant l’iPhone depuis quelques années, vous avez sans doute entendu parler d’un potentiel modèle très haut de gamme baptisé « Ultra », destiné soit à remplacer l’iPhone Pro Max, soit à se positionner au-dessus. Cette rumeur, qui avait déjà circulé avant les sorties des iPhone 15 et 16 sans jamais se concrétiser, refait surface aujourd’hui.

Un modèle Ultra prévu pour l’iPhone 17 ?

Selon le blog coréen « yeux1122 » hébergé sur la plateforme Naver, qui s’appuie sur un « rapport d’investissement américain » et des tendances observées dans la chaîne d’approvisionnement, Apple envisagerait de changer le nom de son futur modèle haut de gamme en « iPhone 17 Ultra ».

Le blog mentionne plusieurs caractéristiques attribuées jusqu’à présent à différents modèles de la prochaine gamme iPhone 17 :

Une Dynamic Island réduite

Un système de refroidissement par chambre à vapeur

Une batterie plus grande

Des fonctionnalités réservées exclusivement à l’iPhone 17 Ultra ?

En octobre dernier, l’analyste Jeff Pu annonçait une Dynamic Island réduite sur l’iPhone 17 Pro Max. Cette affirmation a toutefois été contestée par Ming-Chi Kuo. Le blog coréen estime, sur la base de commandes de composants, que la quantité prévue serait insuffisante pour équiper à la fois l’iPhone 17 Pro et le Pro Max. Ainsi, cette réduction de l’encoche serait réservée uniquement à l’iPhone « Ultra ».

De même, selon ce blog, seul le modèle Ultra disposerait du nouveau refroidissement par chambre à vapeur, contrairement aux précédentes rumeurs qui évoquaient sa présence sur les deux modèles Pro, voire sur l’ensemble de la gamme iPhone 17.

Enfin, le blog affirme également que l’iPhone « Ultra » serait plus épais que le modèle Pro en raison d’une batterie plus conséquente. Jusqu’à présent, cette information n’était liée qu’à l’iPhone 17 Pro Max.

Le blog n’a pas mentionné certaines autres rumeurs, comme les 12 Go de RAM évoqués par Kuo pour le Pro Max. Jeff Pu estime cependant que cette capacité de RAM serait présente sur les deux modèles Pro. Il n’a pas non plus rappelé la prédiction de Kuo selon laquelle le Pro Max disposerait de trois capteurs photo de 48 MP, une affirmation récemment remise en question par un leaker chinois.

À quoi ressemblerait la gamme iPhone 17 ?

Le blog coréen avance ainsi que la future gamme iPhone 17 pourrait être structurée de la façon suivante :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Ultra

Cette stratégie de différenciation permettrait à Apple de justifier un tarif plus élevé pour son modèle « Ultra », doté de fonctionnalités plus avancées.

Apple a d’ailleurs déjà adopté cette stratégie dans plusieurs de ses gammes, en utilisant les noms Air, Pro et Ultra pour définir clairement les différents niveaux de performances et d’usage. C’est le cas des MacBook Air et iPad Air, plus légers et grand public, tandis que les produits « Pro » offrent une puissance supérieure aux professionnels. La désignation « Ultra », introduite notamment avec l’Apple Watch Ultra, correspond à la catégorie de produits la plus avancée chez Apple, comme en témoigne également la puce Apple Silicon M3 Ultra.

Reste à savoir si Apple décidera finalement d’appliquer ce nom « Ultra » à l’iPhone 17 le plus haut de gamme. Pour en avoir la confirmation, il faudra patienter jusqu’à la présentation officielle de la gamme, prévue comme chaque année vers la mi-septembre.