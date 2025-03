Nvidia dévoile GR00T N1, un système IA destiné à équiper des robots humanoïdes

Nvidia ne s’arrêtera donc pas sur sa lancée. Le géant de l’IA et des cartes graphiques a annoncé lors de sa conférence à la GTC 2025 la disponibilité de GR00T N1, un modèle IA open source, pouvant intégrer des robots humanoïdes disponibles pour le grand public.

“Adaptabilité et apprentissage”

Lors de sa présentation, Jensen Huang a montré le robot humanoïde NEO Gamma de 1X Technologies, effectuant des tâches de rangement, de façon totalement autonomes. Bernt Børnich, PDG de 1X Technologies, a indiqué : « L’avenir des robots humanoïdes repose sur l’adaptabilité et l’apprentissage. Bien que nous développions nos propres modèles, GR00T N1 de Nvidia apporte une amélioration significative au raisonnement et aux compétences des robots. Avec un minimum de données post-entraînement, nous avons entièrement déployé NEO Gamma, avançant ainsi notre mission de créer des robots qui ne sont pas seulement des outils, mais des compagnons capables d’assister les humains de manière significative ».

Annoncé il y a un an, le modèle GR00T N1 repose sur une architecture inspirée de la cognition humaine. Deux systèmes le composent. Le premier fonctionne de manière similaire aux réflexes et à l’intuition humains. Le second est lui alimenté par un modèle de langage visuel. . Il raisonne sur son environnement et les instructions reçues pour planifier des actions. C’est grâce à lui que les robots peuvent saisir des objets et les déplacer.

Nvidia a rendu les données d’entraînement et les scénarios d’évaluation de GR00T N1 disponibles en open source via Hugging Face et GitHub, offrant ainsi aux développeurs les outils nécessaires pour repousser les limites de la robotique humanoïde.