Apple TV+ ne ferait toujours pas de bénéfices

Concurrencer Netflix n’est décidément pas une chose facile. Si Apple ne révèle pas les chiffres de son service de streaming Apple TV+, le média américain toujours bien informé The Information vient de révéler qu’il ne ferait pas toujours pas de bénéfice… Au contraire même, il serait largement déficitaire puisqu’il perdrait pas moins d’un milliard de dollars par an !

5 milliards de dollars par an déboursés

Le média indique que, depuis le lancement d’Apple TV+ en 2019, la marque à la pomme aurait déboursé 5 milliards de dollars par an pour le contenu. Le nombre d’abonnés, à la fin de l’année 2024, stagne de son côté à 40,4 millions, selon des estimations d’analystes cités par Reuters. Rappelons tout de même qu’Apple TV+ revendique plus de 300 millions d’abonnés. Disney+, l’autre rival d’Apple TV+, en compte plus de 120 millions.

Apple tente tant bien que mal de pousser son service, puisque l’entreprise de Cupertino a proposé un accès gratuit à son catalogue en début d’année, pendant un week-end. Elle est espère ainsi miser sur la qualité de son catalogue, comme Ted Lasso ou Severance, qui connaissent un fort succès. “À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été récompensés par 538 victoires et 2 553 nominations, dont la comédie Ted Lasso, lauréate de plusieurs Emmy Awards, et le film CODA, lauréat historique de l’Oscar du meilleur film”, avait par ailleurs écrit l’entreprise, au mois de février.