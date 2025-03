Telegram atteint un milliard d’utilisateurs, et va continuer à grandir

Certes, l’application est prisée des criminels en tout genre, mais que ! Telegram a atteint le milliard d’utilisateurs dans le monde, un important palier dont s’est réjoui son PDG, Pavel Durov, qui avait été arrêté en France car accusé de faciliter le crime avec sa messagerie cryptée. « Telegram compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, devenant ainsi la deuxième application de messagerie la plus populaire au monde (si l’on exclut WeChat, propre à la Chine) », a indiqué Pavel Durov dans son message. La première application de messagerie reste donc WhatsApp qui dépasse les 2 milliards d’utilisateurs, et qui est d’ailleurs plus proche des 3 milliards.

“Des milliards en lobbying”

Mais Pavel Durov ne compte pas s’arrêter là, et profite de son succès pour sévèrement tacler la concurrence. “Devant nous se trouve WhatsApp, une imitation bon marché et édulcorée de Telegram. Pendant des années, ils ont désespérément essayé de copier nos innovations tout en dépensant des milliards en lobbying et en campagnes de relations publiques pour nous ralentir. Ils ont échoué. Telegram s’est développé, est devenu rentable et, contrairement à notre concurrent, a conservé son indépendance“, a-t-il aussi écrit.

Selon lui, l’engagement des utilisateurs est également en hausse. En moyenne, chaque utilisateur ouvre Telegram 21 fois par jour et passe 41 minutes sur l’application chaque jour. Du côté des finances, la messagerie a réalisé 547 millions de dollars de bénéfices en 2024. « Nous n’en sommes qu’au début », conclut Pavel Durov.