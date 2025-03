Nvidia baisse le prix de ses RTX 50 en Europe

C’est une nouvelle qui donne le “smile”. Enfin, pas tant que ça. Le géant des cartes graphiques et des puces IA Nvidia vient d’annoncer une baisse de prix de ses toutes nouvelles RTX 5070, 5080 et 5090 en Europe. Une baisse de prix que l’on doit à la remontée de l’euro face aux dollars ces derniers mois. Et on en avait bien besoin vu les prix hors normes de ces cartes graphiques surpuissantes… et de toutes façons quasiment introuvables sur le marche.

4% d’économie

Il ne s’agit pas de grandes remises, mais tout de même ! On peut compter sur 4,3 à 4,6% d’économies. Ainsi, Nvidia propose désormais la RTX 5070 à 629 euros, soit une baisse de 20 euros par rapport au tarif d’origine. Pour la RTX 5080, le nouveau prix est de 1 129 euros, soit une baisse de 50 euros. Et pour la RTX 5090, la baisse est de 110 euros, pour un prix de 2 239 euros à l’arrivée. C’était cher, et ça reste cher… La RTX 5070 Ti elle demeure fixe, à un tarif conseillé de 884 euros. “Conseillé”, car les prix ont explosé sur tous les sites de revente, qui profitent de la forte demande pour en tirer une marge substantielle.

Rappelons tout de même que si la demande est bien supérieure à l’offre, le stock revient peu à peu dans les bacs. Il faudra, toutefois, souvent se tourner vers des constructeurs partenaires, comme Asus, MSI ou PNY, pour avoir la chance d’y toucher.