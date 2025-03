Les nouvelles technologies au service des loisirs

Ces dernières années, nous avons vécu un énième boom technologique avec l’avènement tout d’abord d’internet qui a bousculé les moyens de communication avant de révolutionner tous les secteurs d’activité du monde entier. L’information circulait désormais en temps réel accélérant ainsi le rythme de nos sociétés.

Le Hawk-Eye au tennis a permis d’enlever les erreurs d’arbitrage sur les balles proches des lignes

Puis c’est au tour de l’intelligence artificielle et des applications d’ajouter un peu plus de complexité ou de simplicité selon comment on se place. Il n’y a qu’à voir l’engouement du grand public autour de ChatGPT ou de son concurrent Bard lancé par Google, qui sont tous deux utilisés par des centaines de millions de personnes en 2025.

Enfin, d’autres technologies comme la blockchain ou tout ce qui concerne la robotique n’ont eu de cesse de faire d’immenses progrès à l’échelle expérimentale, mais également dans des applications concrètes.

Dans ce contexte, un domaine a su parfaitement utiliser ces nouvelles technologies : les loisirs. Focus sur trois cas pratiques particulièrement intéressants.

Les jeux de cartes comme le poker

Le poker est désormais plus un loisir digital que physique

On commence avec le jeu de cartes préféré des Français, le poker. Longtemps pratiqué entre amis ou dans des casinos si l’on souhaitait faire des parties de cash game ou des tournois, le poker a bien évolué depuis une vingtaine d’années.

Désormais la plupart des amateurs vont sur des plateformes en ligne pour trouver des adversaires de leurs niveaux et jouer à la variante de leur choix. En effet, l’arrivée d’internet a grandement facilité la pratique du poker. Plus besoin de se déplacer ou de réunir un groupe d’amis, il suffit d’avoir un smartphone et une connexion web pour lancer une partie.

Même l’intelligence artificielle joue aujourd’hui sa part dans l’évolution du poker. Grâce à l’IA, ces mêmes plateformes proposent des parties ou des entraînements contre des bots qui arrivent à simuler un comportement presque humain à table.

Les sports comme le tennis ou le football

Les différentes disciplines sportives ont mis un temps fou à utiliser les nouvelles technologies lors des rencontres. Mais depuis quelques années, certaines ligues professionnelles ont su entrer dans la modernité avec plus ou moins de succès.

Le Hawk-Eye utilisé dans tous les plus gros tournois de tennis, et même dans certains de cricket ou de billard, permet informatiquement de vérifier la trajectoire et le rebond de la balle. En clair, de savoir si une balle est bonne ou si elle est faute avec une marge d’erreur de simplement 4 millimètres. Ce dispositif est salué par l’ensemble des joueurs professionnels et des spectateurs, car il a permis de réduire sensiblement les erreurs de jugement des arbitres et juges de ligne.

On ne peut pas en dire la même chose pour la VAR, qui cumule les polémiques dans son utilisation dans les plus grands championnats de football. Ce système hybride entre humains et nouvelle technologie permettant d’exploiter les images en temps réel n’est aujourd’hui pas encore un facilitateur et casse ainsi souvent le rythme des matchs, voire crée des scandales arbitraux.

Les loisirs intellectuels comme les échecs

C’est l’un des premiers loisirs qui a su mettre en avant l’apport des nouvelles technologies. En effet, en 1997 eut lieu le fameux match entre le champion du monde Garry Kasparov et la machine Deep Blue d’IBM. La première victoire de Deepblue allait établir l’intelligence artificielle au cœur de tous les débats de l’époque. L’événement est encore toujours d’actualité avec une série TV actuelle qui retrace cet épisode marquant et surtout l’IA qui est devenue un compagnon naturel des joueurs d’échecs.

Ce sont tout d’abord les joueurs professionnels qui l’utilisent le plus avec la préparation de leur ouverture et la compréhension de nouvelles techniques. Mais les amateurs ont également leur application pratique notamment lorsqu’ils jouent en ligne sur des plateformes comme Lichess. Après une partie, un assistant IA permet d’analyser sa partie et donc de voir toutes les possibilités, les erreurs, les axes d’apprentissages. Une véritable plus-value pour les néophytes qui peuvent ainsi utiliser l’intelligence artificielle pour un coach à moindres frais.