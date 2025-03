Disney + lance une chaîne diffusant 24 heures sur 24... Les Simpson

Une série mythique qui a bien besoin de ça pour satisfaire ses fans. Disney + mise énormément sur Les Simpson, et cette nouvelle le confirme puisque le géant du streaming a lancé une chaîne qui diffuse la série d’animation 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La chaîne Les Simpson sur Disney+ diffuse tous les épisodes dans l’ordre chronologique (de la saison 1 à la saison 35). Selon le service de streaming, cela représente plus de 300 heures de contenus avec 767 épisodes.

Pas encore disponible en France

« Depuis le premier jour, les fans ont demandé une diffusion en continu pour Les Simpson et nous sommes heureux de le faire », a déclaré Gabe Lewis, vice-président de la programmation et de la curation de contenu chez Disney+. « Les chaînes sur Disney+ ont été une expérience fantastique pour les abonnés qui cherchent à se détendre avec leurs séries et films préférés, et nous sommes impatients de faire évoluer l’expérience utilisateur et d’étendre l’offre avec plus de chaînes, pour plus d’abonnés, plus tard dans l’année ».

Matt Selman, le showrunner de la série, déclare : « La chaîne Les Simpson vous propose un marathon des Simpson toute la journée, tous les jours quelle que soit l’heure à laquelle vous vous branchez, cette ultime séance des Simpson sera là ». Pour l’instant, la chaîne n’est disponible qu’aux Etats-Unis. Mais il ne fait nul doute qu’une version française débarquera bien assez tôt sur nos écrans.