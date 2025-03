Nvidia dévoile deux superordinateurs pour exploiter l’IA

Nvidia s’arrêtera-t-il de conquérir le monde de la technologies ? La firme a profité de son événement GTC 2025 pour dévoiler une toute nouvelle gamme de superordinateurs personnels, boostés par l’IA et alimentés par sa puce maison Blackwell. Jensen Huang, PDG de l’entreprise, a présenté son projet en large et en travers. “C’est l’ordinateur de l’ère de l’IA. C’est à quoi les ordinateurs devraient ressembler, et c’est ce que les ordinateurs exécuteront à l’avenir. Et nous avons maintenant toute une gamme pour les entreprises, des plus petits aux stations de travail. Les agents d’IA seront partout. La façon dont ils fonctionnent, ce que les entreprises exécutent et comment nous les exécutons sera fondamentalement différente. Nous avons donc besoin d’une nouvelle gamme d’ordinateurs. Et c’est celle-ci“, a-t-il dit.

Prix autour de 3000 dollars

Ainsi, deux ordinateurs vont paraître : le DGX Spark, précédemment appelé Project Digits, et DGX Station. Ils se destinent à « prototyper, d’affiner et d’exécuter des modèles d’IA de différentes tailles en périphérie », rapporte Techcrunch. Le DGX Spark est d’ores et déjà disponible en pré-commande sur le site de Nvidia, tandis que la Station arrivera plus tard dans l’année.

Pour rappel, Nvidia avait déjà évoqué ce superordinateur lors du CES 2025 : le Project DIGITS. Ce superordinateur personnel compact a pour objectif de démocratiser l’accès à la puissance de calcul nécessaire au développement de l’IA. Il devrait délivrer une puissance de calcul d’un pétaflop, tout en se contentant d’une simple prise électrique standard. Le GB10 qui intègre l’ordinateur combine un GPU Blackwell avec un CPU Grace de 20 cœurs Arm. Avec 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 4 To de stockage, il peut exécuter des modèles d’IA de 200 milliards de paramètres, extensible à 405 milliards en connectant deux unités. On évoque un prix de 3 000 dollars selon la configuration.