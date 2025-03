X : l’abonnement Premium Plus va augmenter drastiquement de prix

Il n’y a pas de petits profits pour Elon Musk. Le patron de X, mis en difficulté dans le secteur des automobiles à cause de Tesla qui peine de plus en plus à vendre, notamment en Europe, va drastiquement faire augmenter de prix l’abonnement Premium Plus de son réseau social X. C’est du moins ce que des notifications envoyées aux utilisateurs ayant souscrits à cette offre ont reçu dernièrement.

Augmentation de 150%

Ainsi, le prix va passer de 37,70 euros actuellement – déjà une coquette somme! – à 57 euros ! C’est donc une augmentation de 150% par rapport à 2022, puisqu’il était facturé 20 euros par mois à l’époque. précise que “si vous êtes déjà abonné et que votre prochain cycle de facturation commence avant le 22 mars 2025, vous serez facturé à votre tarif actuel. Sinon, le nouveau tarif commencera à s’appliquer avec votre premier cycle de facturation après cette date.”

Pour l’heure, seuls 1% des utilisateurs de X sont abonnés aux offres Premium et Premium Plus. Au vu de cette augmentation monstre, il est fort possible que ce pourcentage baisse encore. Rappelons que X connait, en sus, une réduction du nombre de pubs sur son réseau, les agences se désengageant une à une. En contrepartie, l’offre Premium Plus permet à ses utilisateurs divers capacités :

– Accès étendu à Grok 3 : découvrez Grok 3, notre nouveau modèle d’IA révolutionnaire. Les abonnés Premium+ bénéficient de limites d’utilisation plus élevées et d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

– Entièrement sans publicité : profitez d’une expérience X fluide et sans interruption avec Premium+

– Soutien aux créateurs : grâce à votre abonnement, notre programme destiné aux créateurs offre un modèle de partage des revenus plus équitable, qui récompense la qualité et l’engagement plutôt que les vues de publicités.

Pas sûr que cela suffise pour 57 euros par mois…