Google s’apprête à réaliser le plus grand rachat de son histoire, avec Wiz

Pas moins de 30 milliards de dollars. C’est le montant que propose Google pour le plus grand rachat de son histoire, qui concerne la start-up Wiz. Wiz ? Kézako ? Wiz est une société spécialisée dans la cybersécurité, qui intéressait déjà la maison mère de Google, Alphabet, il y a quelques mois puisqu’une première offre de 23 milliards de dollars avait été proposée en juillet 2024. En vain, puisqu’elle avait été éconduite. Les dirigeants de Wiz avaient finalement refusé l’offre du géant du Web pour privilégier leur indépendance.

Elle travaille pour Amazon et Microsoft

D’après les informations de nos confrères américains du Wall Street Journal, l’acquisition est cette fois sur le point d’être conclue. Fondée en 2020 par Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik, et Ami Luttwak, Wiz se spécialise dans les solutions de cybersécurité pour le cloud. Un secteur qui ne connaît pas la crise, puisque les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses dans le monde. La start-up basée à Tel Aviv aide les entreprises à sécuriser leurs infrastructures.

Wiz compte d’ores et déjà parmi ses clients Amazon, Microsoft… et Google. La firme de Mountain View compte, en absorbant l’entreprise, freiner les velléités de ses concurrents par la même occasion. Wiz, qui n’a que quelques années d’expérience, atteignait 350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en 2023. Elle a aussi levé en 2024 un milliard de dollars pour une valorisation à 12 milliards. Ce rachat devrait toutefois attirer l’attention des régulateurs du monde entier…