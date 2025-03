Rififi chez les opérateurs : Bouygues Telecom attaque Free pour pub mensongère

Deux opérateurs historiques se livrent une guerre dans l’ombre. Les relations entre Bouygues Telecom et Free ne sont pas au beau fixe, comme l’annoncent nos confrères du média L’Informé, qui vient de révéler que Bouygues Telecom a assigné Free en justice, devant le tribunal de commerce de Paris, s’estimant victime d’une campagne de publicité mensongère de la part de son concurrent. En cause, la Freebox Ultra et les annonces de Free concernant le Wi-Fi 7.

“Vrai” ou “faux” Wifi 7 ?

Lors de la présentation de la Freebox Ultra en janvier 2024 (oui, déjà!), le patron de Free Xavier Niel a taquiné ses concurrents, en rappelant que ses rivaux avaient jugé inutile le support de débit à 10 Gb/S. Xavier Niel avait même qualifié les dirigeants de Bouygues Telecom, mais aussi de SFR et Orange, de “Nostradamus”, tout en disant qu’ils n’étaient plus en poste à l’époque. Niel avait également affirmé, et c’est là que l’affaire se joue, que la nouvelle box s’accompagnait du “Nouveau Wi-Fi 7, le meilleur des Wi-Fi”. Or, la certification Wi-Fi 7 n’avait pas encore été obtenue par la box Ultra – et ne l’a toujours pas aujourd’hui!

Certains abonnés Free se sont d’ailleurs plaints de problèmes de débit puisque les appareils de l’opérateurs ne supportent que deux des trois bandes de fréquence utilisées par le Wi-Fi 7, ce qui empêche d’atteindre les débits alors annoncés. Un an après l’annonce, Bouygues a commercialisé une nouvelle Bbox, qui elle propose du “vrai” Wifi 7. « Notre Box aura du vrai Wi-Fi 7 et pas un Wi-Fi 7 partiel comme cela peut être le cas ailleurs », avait déclaré le directeur général. Une attaque claire et nette contre Free. A voir donc si l’affaire va aboutir par un procès, et si oui, à une condamnation ou une relaxe.