La Chine lance deux nouveaux modèles d’IA, qui s’annoncent ultra performants

Après Deepseek, place à Ernie 4.5 et Ernie X1. La Chine veut définitivement se faire une place dans le secteur de l’IA générative, puisque le géant asiatique Baidu vient de lancer deux nouvelles modèles d’IA, nommés Ernie 4.5 et Ernie X1, qui s’annoncent, et c’est le moins qu’on puisse dire, ultra performant. Ernie 4.5 est une version mise à jour du LLM lancé il y a deux ans tandis qu’Ernie X1 est un tout nouveau modèle de « raisonnement ».

“Haut quotient émotionnel”

Baidu vante ainsi les performances de ce derniers, affirmant qu’il égale sans souci les résultats de Deepseek R1 (encore lui)… pour la moitié du coût ! Autrement dit, l’objectif est de vendre un modèle bon marché. De son côté, Ernie 4.5 afficherait un “haut quotient émotionnel”, ce qui lui permettrait de comprendre non seulement les mèmes, ces petites images partagées en masse, mais aussi… la satire. Cela s’annonce donc particulièrement impressionnant. Les deux modèles sont dotés de capacités multimodales, ce qui signifie que qu’ils peuvent traiter des vidéos, des images, de l’audio et du texte.

Rappelons tout de même que Baidu a pour ambition de concurrencer ChatGPT d’Open AI. L’entreprise chinoise a certes eu du mal à faire adopter son IA par le grand public, mais compte revenir sur le devant de la scène en bousculant DeepSeek. Mais elle devra également compter sur une rude concurrence même localement, avec les modèles Qwen 2.5 et Wan 2.1 d’Alibaba. Le firme chinoise prévoit aussi de lancer son modèle d’IA de nouvelle génération, Ernie 5, un peu plus tard cette année.