Cyberattaques : la France se dote d’un nouveau projet de loi pour se sécuriser

Les cyberattaques sont non seulement devenues courantes, mais également un enjeu de taille dans ce qu’on appelle la “guerre hybride”. Le Sénat vient tout juste d’adopter un projet de loi visant à renforcer la cybersécurité en France.

Des obligations à venir

Porté par Clara Chappaz, la ministre déléguée au Numérique, le texte a pour objectif de répondre à une menace croissante et d’assurer la résilience des infrastructures critiques face aux cyberattaques. Selon la ministre, « le renforcement de notre sécurité n’est plus un sujet technique, mais un enjeu géopolitique ». En sous-texte, il faut comprendre que la Russie, notamment, multiplie les cyberattaques pour déstabiliser l’Occident.

Le projet de loi transpose plusieurs directives européennes, dont la directive NIS 2 sur la sécurité des systèmes d’information, adoptée par le Parlement européen fin 2022. Cette directive devait entrer en vigueur en octobre dernier, mais la France a pris du retard en raison de la dissolution et de la censure du précédent gouvernement. De nouvelles obligations vont être imposées aux entreprises et collectivités locales. Ainsi, 15.000 entités, dont 1500 collectivités, devront renforcer leur cybersécurité et notifier tout élément anormal à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Des contrôles réguliers auront lieu.

Ce projet de loi intervient après une année marquée par un nombre croissant de cyberattaques, notamment en lien avec les Jeux olympiques de Paris. L’ANSSI a signalé il y a quelques jours une hausse de 15 % des attaques informatiques en 2024.