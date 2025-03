IA Générative : Top 50 des apps mobiles “Gen AI” en 2025

L’intelligence artificielle générative continue de révolutionner nos usages mobiles, offrant des expériences toujours plus personnalisées et innovantes. Découvrez dans ce classement les 50 applications mobiles d’IA générative les plus populaires en 2025, classées selon leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels. Ces applications couvrent un large éventail d’utilisations, allant des assistants personnels aux outils de création visuelle, en passant par des chatbots intelligents.

Source : Andreessen Horowitz (a16z)

ChatGPT : Référence incontournable, ChatGPT facilite la conversation et la création de contenus via une IA de pointe. Nova AI Chatbot : Chatbot intuitif spécialisé dans les échanges dynamiques et personnalisés. Microsoft Edge : Navigateur intelligent avec intégration poussée d’IA pour des recherches améliorées. Baidu AI Search : Recherche ultra-précise optimisée par l’IA, très populaire en Asie. Photomath : Application d’aide mathématique boostée par l’IA pour résoudre les équations en un clin d’œil. Quark AI Assistant : Assistant virtuel polyvalent pour tâches quotidiennes et professionnelles. Doubao : Chatbot à l’intelligence émotionnelle avancée, très apprécié pour ses interactions réalistes. Character.ai : Application phare permettant de créer des personnages virtuels et d’interagir avec eux. Chat & Ask AI : Application polyvalente pour dialoguer facilement avec une IA. ChatOn AI : Outil conversationnel offrant des discussions fluides et naturelles avec IA. Talkie : Application vocale utilisant l’IA pour des conversations naturelles et immersives. 3612 : Chatbot ludique avec une forte identité visuelle, destiné au jeune public. Remini : IA spécialisée dans l’amélioration automatique des photos anciennes. Deepseek : Recherche approfondie et précise optimisée par l’intelligence artificielle. VivaCut : Éditeur vidéo innovant intégrant l’IA pour des montages créatifs rapides. Chatbot AI Search Assistant : Application combinant chatbot et moteur de recherche pour une expérience optimale. Meitu : Application de retouche photo alimentée par l’IA, célèbre pour ses effets de beauté. FaceApp : Application virale permettant de transformer et de modifier visages grâce à l’IA. Filmora : Logiciel de montage vidéo intuitif utilisant l’IA pour simplifier l’édition. BeautyPlus : Éditeur photo intelligent offrant retouches et améliorations automatiques. UpFoto : Application IA pour une retouche photo professionnelle rapide et intuitive. Gemini : Assistant IA conçu par Google pour des interactions avancées et naturelles. AI Mirror : Miroir virtuel utilisant l’IA pour simuler des transformations d’apparence en temps réel. Hypic : Outil de création et retouche visuelle grâce à l’IA, très populaire auprès des créateurs. Brainly : Plateforme d’apprentissage collaboratif utilisant l’IA pour répondre aux questions éducatives. Polish : Application spécialisée dans l’amélioration et la retouche intelligente des photos. HiTranslate : Traducteur intelligent utilisant l’IA pour traductions rapides et précises. Genius : Assistant personnel utilisant l’IA pour optimiser le quotidien et la productivité. Luzia : IA conversationnelle offrant une aide personnalisée et empathique. Remove It : Application spécialisée dans la suppression automatique d’objets ou personnes d’une photo. Photoshop Express : Éditeur photo mobile d’Adobe enrichi par l’IA, incontournable. EPIK : Application IA permettant la création visuelle rapide et élégante de contenu. Remove Objects : IA dédiée à l’effacement précis d’éléments non désirés dans les images. Photoroom : Studio photo IA pour créer des images professionnelles en quelques secondes. Facemoji : Application de création d’emojis animés grâce à l’intelligence artificielle. Beat.ly : Créateur de vidéos musicales boosté par l’IA pour des montages dynamiques. AI Chatbot: AI Chat Smith 4 : Chatbot conversationnel avancé, optimisé par l’IA de ChatGPT. FaceMagic : Application ludique pour échanger des visages facilement et rapidement. MVideo : Montage vidéo assisté par l’intelligence artificielle pour des contenus attrayants. ChatBot : Plateforme d’assistance et conversation automatisée alimentée par l’IA. Cici : Assistant virtuel personnalisé et intuitif pour un usage quotidien. Copilot : Application de Microsoft optimisant la productivité personnelle via l’IA. Photo Lab : Laboratoire photo créatif enrichi par l’intelligence artificielle. Photo AI : Application spécialisée dans la retouche et la modification rapide d’images via IA. Face Dance : Application de divertissement utilisant l’IA pour animer des visages sur des musiques populaires. Retake : Outil pour la génération et l’amélioration automatique d’images par IA. Question.AI : Chatbot intelligent répondant précisément aux questions posées. ChatBox : Application conversationnelle intuitive assistée par intelligence artificielle. LooksMax AI : Application IA spécialisée dans l’optimisation visuelle et esthétique du visage. Perplexity : Application innovante combinant recherche et conversation intelligente grâce à l’IA.

Grâce à leur diversité et à leurs fonctionnalités innovantes, ces applications mobiles reflètent l’omniprésence croissante de l’intelligence artificielle générative dans notre quotidien, contribuant ainsi à façonner l’avenir numérique de façon plus intuitive et créative.