Apple : les nouveaux produits attendus cet été

Maintenant qu’Apple a officialisé son nouvel iPhone 16e plus abordable, ainsi que les nouveaux modèles MacBook Air et Mac Studio équipés des puces M4 et M3 Ultra, faisons un rapide point sur ce que l’entreprise nous réserve encore cet été.

Trois catégories de produits au moins pourraient connaître des nouveautés d’ici la fin de l’été, mais rien n’est garanti. Voici un aperçu détaillé.

Centre de commande pour la maison intelligente

Apple développe un nouvel accessoire domestique conçu comme un « centre de commande » pour la gestion des maisons connectées. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cet appareil proche d’un iPad pourrait être lancé dès le début 2025. Toutefois, il estime récemment qu’Apple pourrait repousser sa sortie à plus tard dans l’année en raison de dépendances liées aux futures fonctionnalités d’iOS 18.4 et iOS 19. De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo prévoit plutôt une sortie au deuxième ou troisième trimestre 2025. En février, Gurman évoquait un lancement encore éloigné de « plusieurs mois ».

Mac Pro nouvelle génération

Le Mac Pro devrait bénéficier d’une mise à jour durant l’été 2025, toujours selon Mark Gurman de Bloomberg. Initialement pressentie pour embarquer une puce M4 Ultra, cette hypothèse est désormais incertaine depuis l’annonce récente du Mac Studio équipé d’une puce M3 Ultra. Apple ayant déjà précisé que sa puce M4 Max ne disposait pas du connecteur UltraFusion (nécessaire pour créer une éventuelle puce M4 Ultra), le prochain Mac Pro pourrait finalement intégrer la puce M3 Ultra, décrite par Apple comme la puce Mac la plus rapide jamais conçue.

Lancement imminent de l’AirTag 2

Apple vise également la sortie d’un nouvel AirTag à la mi-2025, selon Mark Gurman de Bloomberg. Toutefois, un autre leaker affirme que cet appareil pourrait être lancé dès mai ou juin de cette année. Gurman précise que cette deuxième génération inclurait une puce améliorée pour un meilleur suivi de localisation, potentiellement la puce Ultra Wideband de seconde génération, introduite avec l’iPhone 15 l’an passé.

Dans le cadre de ses efforts contre le harcèlement, Apple devrait également rendre plus difficile le retrait du haut-parleur intégré à l’AirTag. En revanche, le design général devrait rester globalement similaire au modèle actuel. Le nouvel AirTag pourrait toutefois bénéficier d’une meilleure portée, permettant une efficacité accrue de la fonction Localisation précise sur de plus grandes distances.

iOS 19 : nouveautés prévues pour septembre

Apple prévoit de dévoiler iOS 19 lors de la Worldwide Developers Conference en juin 2025, mais la version officielle ne sera disponible qu’en septembre, parallèlement à l’annonce des nouveaux iPhone 17.

Les rumeurs indiquent que la poursuite du développement d’iOS 18 ralentit celui d’iOS 19, ce qui pourrait amener Apple à déployer progressivement certaines fonctionnalités comme ce fut le cas pour iOS 18. Parmi les nouveautés envisagées pour iOS 19 figure notamment une refonte de l’application Appareil photo inspirée par visionOS. Le design récent des applications Apple comme Invites, Apple Sports et Apple Playground suggère un futur visuel proche de visionOS : interfaces translucides, boutons élargis et accent mis sur les contenus. D’autres applications pourraient également être repensées selon ce modèle, mais pour l’instant, seule l’application Appareil photo semble confirmée par les rumeurs.

Apple développe également une version beaucoup plus intelligente de Siri, basée sur des modèles avancés de type LLM, afin que l’assistant personnel puisse mieux rivaliser avec des chatbots tels que ChatGPT. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg affirme récemment qu’Apple aurait abandonné l’idée de présenter cette version améliorée de Siri à la WWDC 2025 en juin, et que la fonctionnalité ne serait plus prévue dans iOS 19.4 (mars ou avril prochain). Selon lui, certains ingénieurs logiciels chez Apple pensent désormais que cette refonte majeure de Siri ne serait pas prête avant au moins iOS 20.

En attendant, la sortie prochaine d’iOS 18.5, prévue en mai, permettra à Siri de bénéficier d’une meilleure prise en compte du contexte à l’écran, d’une compréhension plus poussée des préférences personnelles, et d’un contrôle plus précis par application.