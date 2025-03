L’iPhone pliable d’Apple aurait un design au format livre et coûterait plus de 2000 $

Le premier iPhone pliable d’Apple devrait arriver aux alentours de la fin 2026 ou du début 2027, adoptant un design de type livre et un prix premium dépassant les 2000 dollars, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans un rapport publié aujourd’hui, Kuo précise que l’appareil disposera d’un écran intérieur d’environ 7,8 pouces sans pli apparent, ainsi que d’un écran extérieur de 5,5 pouces, confirmant ainsi une rumeur diffusée le mois dernier.

Design et caractéristiques haut de gamme

Selon Kuo, cet iPhone pliable mesurera entre 9 et 9,5 mm d’épaisseur en position fermée, et environ 4,5 à 4,8 mm en position ouverte. Le boîtier sera conçu en alliage de titane, et la charnière combinera de l’acier inoxydable et du titane. Le téléphone embarquera un appareil photo arrière à double objectif ainsi qu’une caméra frontale utilisable aussi bien en position ouverte que fermée.

Pas de Face ID, mais Touch ID intégré

Particularité notable, ce modèle abandonnera l’authentification Face ID au profit d’un bouton latéral Touch ID, permettant d’économiser un espace interne précieux. Le téléphone sera positionné comme un « véritable smartphone orienté vers l’IA », avec ses grands écrans facilitant une expérience multitâche enrichie par l’intelligence artificielle.

Un tarif qui cible les fans les plus fidèles

Avec un tarif élevé, dépassant les 2000 dollars et pouvant même atteindre plus de 2500 dollars, Kuo estime que l’iPhone pliable séduira particulièrement les fans fidèles d’Apple, dont certains le considéreront comme un « appareil incontournable » si la qualité est au rendez-vous.

Calendrier de production et future génération

D’après Kuo, Apple prévoit de finaliser les caractéristiques de son premier iPhone pliable au cours du deuxième trimestre de cette année, et de lancer officiellement le projet au troisième trimestre. La production de masse devrait démarrer au quatrième trimestre 2026, avec un lancement envisagé pour fin 2026 ou début 2027. Un modèle de deuxième génération serait déjà prévu pour une sortie un an plus tard.