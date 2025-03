Meta prépare une application d’IA autonome pour concurrencer ChatGPT

La maison mère de Facebook, Meta, prévoit de lancer une application d’IA autonome destinée à rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google et Copilot de Microsoft, selon CNBC.

Une nouvelle application qui s’ajoute à l’écosystème Meta

Cette nouvelle application d’IA viendra compléter les autres services de Meta, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp.

D’après les dernières rumeurs, Meta envisagerait également de lancer une application Reels, détachant ainsi cette fonctionnalité d’Instagram pour en faire un produit indépendant.

Un lancement prévu pour 2025

Meta prévoit de déployer son application Meta AI au deuxième trimestre 2025. Mark Zuckerberg ambitionne de faire de Meta un leader de l’IA d’ici la fin de l’année.

L’intelligence artificielle de Meta est déjà intégrée aux applications Facebook et Instagram, notamment via la fonctionnalité de recherche. Cependant, une application dédiée permettrait aux utilisateurs d’interagir plus profondément avec l’assistant IA.

Meta AI restera gratuit, comme c’est le cas actuellement. Cependant, l’entreprise prévoit d’expérimenter un abonnement payant, qui donnerait accès à des fonctionnalités avancées.