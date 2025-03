iFixit démonte l’iPhone 16e et révèle le modem C1

Le spécialiste iFixit a publié une vidéo de démontage du nouvel iPhone 16e, offrant un aperçu détaillé de ses composants internes.

Un système d’adhésif rapide pour la batterie

L’iPhone 16e utilise le même adhésif de batterie à retrait rapide que les autres modèles iPhone 16. Ce système permet de libérer la batterie à l’aide d’une charge électrique basse tension, facilitant son remplacement.

Un démontage précédent avait révélé que l’iPhone 16e embarque une batterie de 15,55 Wh, plus grande que celle de 13,83 Wh présente sur d’autres modèles. Selon iFixit, Apple a pu insérer une batterie plus imposante grâce à l’espace supplémentaire libéré par l’absence d’un second capteur photo arrière.

Un premier aperçu détaillé du modem C1

Ce démontage nous offre un regard inédit sur le nouveau modem C1 conçu par Apple.

Le modem est situé sous la carte RF.

Sa structure de packaging est similaire à celle du Qualcomm X71M , avec un modem 4 nm et de la DRAM .

, avec . Les transceivers 7 nm ne sont pas intégrés au même package que le modem.

L’iPhone 16e difficile à réparer

iFixit critique certaines décisions de conception d’Apple, notamment la difficulté de réparation.

Par exemple, pour accéder au port USB-C, tous les composants internes doivent être retirés, ce qui complique considérablement son remplacement.

Cependant, iFixit note des améliorations en matière de réparabilité, notamment :