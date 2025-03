Un leaker évoque un iPhone 17e en 2026 alors qu’un rapport prédit un cycle annuel

Apple pourrait bien lancer un iPhone 17e en février 2026, dans le même créneau que l’iPhone 16e cette année. C’est ce qu’affirme un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), qui coïncide avec une fuite indiquant que des références à ce modèle ont déjà été repérées dans la chaîne d’approvisionnement chinoise.

Un modèle “e” prévu chaque année ?

D’après le rapport de CIRP, l’iPhone 16e ne serait que le premier d’une nouvelle série annuelle de modèles plus abordables. Apple envisagerait donc de poursuivre cette stratégie avec un iPhone 17e en février 2026.

“Il semble que les modèles ‘e’ fassent désormais partie du programme d’Apple. Après le lancement de la gamme iPhone 17 en septembre, nous nous attendons à voir un iPhone 17e annoncé autour de cette période l’année prochaine. Cela rappellerait la stratégie de Google avec ses modèles Pixel ‘a’, qui sortent quelques mois après les versions phares et Pro.”

Ce matin, le leaker Fixed Focus Digital, basé sur WeChat, a affirmé avoir découvert un “nouveau nom de code de projet” dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, suggérant qu’il pourrait être lié à l’iPhone 17e.

Il est intéressant de noter que Fixed Focus Digital fut le premier à mentionner le nom “iPhone 16e” en décembre, alors que la plupart des rumeurs évoquaient encore un nouveau modèle dans la gamme iPhone SE.

Un modèle de transition pour dynamiser les ventes ?

Avant même ces fuites, plusieurs sources spéculaient sur l’éventualité d’un iPhone 17e début 2026. Un modèle plus abordable et lancé en milieu de cycle permettrait à Apple de rafraîchir sa gamme plus efficacement qu’en ajoutant simplement une nouvelle couleur à un iPhone existant, une stratégie déjà utilisée par le passé.

Ce cycle annuel offrirait aussi aux consommateurs une meilleure visibilité sur les futurs modèles d’entrée de gamme, contrairement à la sortie irrégulière des iPhone SE.

L’avenir du modèle “e” dépend des ventes de l’iPhone 16e

Le lancement d’un iPhone 17e en 2026 dépendra largement du succès de l’iPhone 16e. Si les ventes sont décevantes, cette gamme pourrait subir le même sort que les iPhone mini, dont Apple a abandonné la production. De même, l’iPhone 17 devrait se passer d’un modèle Plus, ce qui montre qu’Apple n’hésite pas à ajuster sa stratégie en fonction des résultats commerciaux.

Les prochains rapports de ventes de l’iPhone 16e seront donc un indicateur clé pour savoir si la série “e” a un avenir.

Un iPhone 16e au design modernisé

L’iPhone 16e, qui sortira le vendredi 28 février, propose plusieurs améliorations notables par rapport aux anciens modèles d’entrée de gamme :

Écran OLED de 6,1 pouces avec une encoche

avec une encoche Face ID et puce A18

Compatibilité Apple Intelligence

Port USB-C et bouton Action

Appareil photo arrière de 48 MP avec zoom optique 2x

Modem 5G “C1” conçu par Apple

L’iPhone 16e sera disponible dans les Apple Store et livré aux clients ayant précommandé dès son lancement.