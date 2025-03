OpenAI dévoile GPT-4.5 pour ChatGPT

OpenAI a récemment annoncé GPT-4.5, la nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle. Présenté comme le “meilleur modèle à ce jour” pour les conversations, GPT-4.5 améliore la reconnaissance des schémas, la création d’idées et l’analyse des connexions grâce à un apprentissage non supervisé à plus grande échelle.

Une IA plus naturelle et performante

GPT-4.5 adopte un ton plus fluide et une personnalité améliorée, offrant des interactions plus naturelles et une meilleure capacité à guider les utilisateurs dans leurs réflexions et leurs recherches.

Selon OpenAI, GPT-4.5 surpasse GPT-4o dans presque toutes les catégories, y compris :

Les requêtes du quotidien

Les questions professionnelles

L’intelligence créative

Par rapport à GPT-4o, GPT-4.5 dispose d’une base de connaissances plus large, d’une meilleure compréhension des intentions utilisateur et d’un quotient émotionnel amélioré, ce qui le rend plus efficace pour l’écriture, la programmation et la résolution de problèmes pratiques. OpenAI indique également que ce modèle pourrait réduire le phénomène d’hallucination.

Des conversations plus intuitives et collaboratives

GPT-4.5 permet des échanges plus chaleureux et plus intuitifs, mieux adaptés à une collaboration avec les humains. Il est plus à même de comprendre le sens implicite des phrases et d’interpréter les attentes subtiles des utilisateurs.

Cependant, GPT-4.5 n’est pas un modèle spécialisé en raisonnement, contrairement aux modèles o1 et o3-mini. Ces derniers restent plus performants pour les tâches complexes en mathématiques et en programmation. GPT-4.5 est conçu pour un usage général, avec un entraînement basé sur le pré-entraînement et le post-entraînement.

Disponibilité et compatibilité

OpenAI a dès son lancement rendu GPT-4.5 accessible aux utilisateurs Pro. L’accès sera élargi sous peu aux abonnés Team et Plus, puis aux utilisateurs Education et Enterprise. Tous les développeurs disposant d’un abonnement payant peuvent également utiliser GPT-4.5 dès maintenant.

GPT-4.5 prend en charge :

Le téléchargement de fichiers et d’images

L’écriture et la génération de code

Cependant, il ne prend pas en charge le Mode Voix, la vidéo ni le partage d’écran.