Apple Watch Ultra 3 : six nouvelles fonctionnalités attendues

L’Apple Watch Ultra 3 devrait être lancée d’ici la fin de l’année, soit deux ans après le modèle précédent, avec plusieurs améliorations notables.

Bien qu’aucun changement majeur de design ne soit attendu – Apple ayant l’habitude de conserver le même design pendant trois générations – cette nouvelle version devrait bénéficier de mises à jour internes significatives.

D’ici son annonce en septembre, cela fera deux ans depuis la sortie du modèle actuel, laissant une large marge d’amélioration, notamment pour les utilisateurs venant de la première Apple Watch Ultra. Voici les nouveautés probables de cette troisième génération.

1. Détection de l’hypertension

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la détection de la pression artérielle serait la prochaine grande fonctionnalité santé de l’Apple Watch Ultra 3.

Cette nouveauté ne fournirait pas une mesure exacte de la pression systolique et diastolique, mais permettrait de suivre l’évolution de la tension et d’envoyer une alerte en cas d’hypertension détectée.

L’hypertension est souvent qualifiée de “tueur silencieux”, car elle peut passer inaperçue et causer des dommages au cœur avant d’être diagnostiquée.

L’Apple Watch offre déjà des fonctionnalités de détection de la fibrillation auriculaire et d’ECG, ainsi que la surveillance de l’oxygène sanguin (désactivée aux États-Unis pour des raisons de brevets).

2. Un écran plus lumineux et un taux de rafraîchissement plus rapide

L’Apple Watch Ultra 2 n’ayant pas été mise à jour en 2024, la Series 10 l’a surpassée en termes d’écran. Il est donc probable qu’Apple mette l’Ultra 3 au même niveau.

L’Apple Watch Series 10 dispose d’un écran LTPO3 OLED avec un taux de rafraîchissement amélioré, permettant une trotteuse en temps réel sur certaines cadrans always-on.

Elle offre également un OLED grand angle, rendant l’affichage jusqu’à 40 % plus lumineux en fonction de l’angle de vue. Ces avancées devraient logiquement être intégrées à l’Ultra 3.

3. Une nouvelle puce

Après deux ans sans mise à jour, l’Apple Watch Ultra 3 devrait recevoir une nouvelle puce.

L’Ultra 2 fonctionne actuellement avec la puce S9, mais la Series 10 a introduit une S10, plus compacte. Si l’Ultra 3 adopte une puce S11, celle-ci pourrait être plus puissante ou libérer de l’espace pour une batterie plus grande.

4. Connectivité satellite

L’an dernier, Mark Gurman affirmait que l’Apple Watch Ultra 3 serait la première montre Apple à intégrer une connectivité satellite, actuellement exclusive aux iPhone.

Cette fonctionnalité permettrait d’envoyer des messages en l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Initialement limitée aux messages d’urgence, la connectivité satellite d’iOS 18 a été étendue pour permettre d’envoyer des textos classiques.

L’Apple Watch Ultra étant conçue pour les randonneurs, plongeurs et aventuriers, la connectivité satellite ajouterait un niveau de sécurité supplémentaire.

Actuellement, Apple ne facture pas encore ce service sur les iPhone, offrant deux ans de connexion gratuite. Il est probable que la même politique s’applique à l’Apple Watch Ultra.

5. Connectivité 5G

Selon Gurman et Wayne Ma de The Information, Apple prévoit d’abandonner les modems Qualcomm pour la troisième génération de l’Apple Watch Ultra.

Plutôt que d’utiliser une puce C1 ou une autre puce Apple, la marque opterait pour un modem MediaTek, l’un des rares fabricants capables de produire des modems 5G.

L’Ultra 3 prendrait en charge la 5G RedCap, une version optimisée pour les objets connectés et wearables, qui n’a pas besoin des vitesses complètes du 5G standard. Actuellement, tous les modèles d’Apple Watch cellulaires fonctionnent en 4G LTE, alors que l’iPhone est passé à la 5G dès 2020.

6. Un dos redessiné et une charge plus rapide

L’Apple Watch Series 10 a introduit un dos métallique entièrement repensé, intégrant une bobine de charge plus grande et une antenne intégrée.

Actuellement, l’Apple Watch Ultra 2 possède un dos en céramique et verre saphir, mais il est probable que l’Ultra 3 adopte ce design métallique, notamment pour améliorer la performance cellulaire et accélérer la charge.

Grâce à ce nouveau dos, la Series 10 peut se recharger à 80 % en seulement 30 minutes, soit 15 minutes de moins que la Series 9.

L’Ultra 2, avec son ancien design, met 60 minutes pour atteindre 80 % de charge. L’Ultra 3 pourrait donc bénéficier d’une recharge bien plus rapide.