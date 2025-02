Find N5 : Oppo lance son smartphone pliable ultra-fin en Europe

Oppo vient de lancer le Find N5, le smartphone pliable le plus fin jamais conçu. Lorsqu’il est fermé, ce modèle au format “livre” affiche une épaisseur de 8,93 mm, soit à peine plus qu’un iPhone 16 Pro et plus fin que le Honor Magic V3, précédent détenteur du record.

Une finesse record, mais avec des limites

Le Find N5 est presque aussi fin que son port USB-C, ce qui représente désormais la principale contrainte pour affiner encore le design. Oppo a d’ailleurs précisé que “la limite actuelle est celle du port de charge”. Le smartphone est déjà plus mince qu’une prise jack, ce qui explique l’absence de ce connecteur.

Lorsqu’il est ouvert, il mesure 4,21 mm à son point le plus fin. Cela reste plus épais que le Huawei Mate XT Ultimate, un modèle tri-pliant qui descend jusqu’à 3,66 mm. Oppo revendique donc le titre de smartphone pliable le plus fin uniquement lorsqu’il est fermé.

Un grand écran et un design premium

Le Find N5 est équipé de :

Un écran extérieur de 6,62 pouces

Un écran intérieur LTPO de 8,2 pouces , offrant une surface d’affichage supérieure à celle d’un iPad mini , comme l’a souligné Marques Brownlee

, offrant une surface d’affichage , comme l’a souligné Marques Brownlee Une charnière en titane, gage de robustesse

Un module photo haut de gamme

À l’arrière, un triple capteur photo circulaire est présent :

Un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS)

avec stabilisation optique (OIS) Un capteur périscope de 50 MP avec zoom optique 3x et OIS

Un ultra grand-angle de 8 MP

Des performances au rendez-vous

Le Find N5 intègre :

Une certification IPX6, X8 et X9 (protection contre l’eau, mais pas contre la poussière)

(protection contre l’eau, mais pas contre la poussière) Un processeur Snapdragon 8 Elite

Une batterie de 5 600 mAh

Un poids de 229 g, relativement léger pour un smartphone pliable

Côté tarif, l’appareil est vendu 2 499 dollars singapouriens, soit environ 1 778 euros.

Une compatibilité avec macOS, mais pas de sortie aux États-Unis

Le Find N5 peut se connecter à un Mac pour le transfert de fichiers et le contrôle à distance, grâce à l’application O Plus Connect d’Oppo, selon The Verge.

Le smartphone est disponible dans le monde entier, sauf aux États-Unis. Il devait être lancé sous la marque OnePlus Open 2, mais OnePlus a confirmé ne pas prévoir de téléphone pliable cette année, ce qui signifie que les consommateurs américains passeront à côté de ce modèle.

La course à la finesse continue

L’industrie du smartphone est obsédée par la finesse. Samsung a récemment teasé son Galaxy S25 Edge ultra-fin, tandis qu’Apple prévoit de lancer l’iPhone 17 Air en septembre, un modèle qui remplacera l’iPhone Plus dans la gamme iPhone 17.

Selon Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur de 5,5 mm à son point le plus fin, probablement avec un châssis de 5,5 mm et une bosse photo plus épaisse.