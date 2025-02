Adobe lance l’application Photoshop pour iPhone

Adobe vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle application Photoshop pour iPhone, conçue pour permettre aux créateurs d’éditer et concevoir du contenu en déplacement. Cette version mobile intègre les outils essentiels de Photoshop, adaptés pour une utilisation sur smartphone.

Des outils avancés optimisés pour l’iPhone

L’application Photoshop pour iPhone prend en charge :

Les calques, masques et modes de fusion pour des créations graphiques avancées

pour des créations graphiques avancées Des outils basés sur l’IA , comme Tap Select , permettant de supprimer, recoloriser ou remplacer des éléments en un clic

, comme , permettant de supprimer, recoloriser ou remplacer des éléments en un clic Le pinceau de correction rapide (Spot Healing Brush), qui efface les distractions sur une image

Une intégration avec Adobe Firefly et d’autres services

L’application inclut des fonctionnalités alimentées par Adobe Firefly, comme Generative Fill et Generative Expand, qui permettent d’ajouter de nouveaux éléments à une image. Elle offre également une compatibilité avec Adobe Stock, Adobe Lightroom et d’autres applications Adobe.

Une expérience multiplateforme

En parallèle du lancement de Photoshop pour iPhone, Adobe étend son offre Photoshop sur le web avec un nouveau plan Photoshop Mobile et Web. Cette formule permet aux créateurs de passer d’un appareil à l’autre, en utilisant Photoshop mobile et Photoshop sur le web de manière fluide.

Photoshop sur le web prend en charge :

L’outil Baguette magique pour des sélections rapides

pour des sélections rapides L’outil de suppression pour éliminer des objets indésirables

pour éliminer des objets indésirables Des options comme “Generate Similar” et “Reference Images” pour la création visuelle

Tarifs et disponibilité

Le plan Photoshop Mobile et Web inclut les fonctionnalités sur iPhone, iPad et web pour 8,99 euros par mois ou 79,99 euros par an. Une version gratuite de l’application est également disponible.

Tous les abonnements payants à Photoshop incluent désormais l’accès à Photoshop sur le web et sur mobile. Une version Android de l’application est prévue pour plus tard cette année.