Apple annonce l’iPhone 16e : puce A18 et Apple Intelligence, dès 719€

Apple a dévoilé hier l’iPhone 16e, son nouveau smartphone d’entrée de gamme. Il succède à l’iPhone SE de troisième génération, désormais retiré du catalogue.

Un écran plus grand et la fin du Touch ID

L’iPhone 16e est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, une évolution majeure par rapport à l’écran LCD de 4,7 pouces de l’iPhone SE. Il adopte également une encoche pour Face ID, ce qui marque la fin définitive des iPhone avec bouton Touch ID.

Une puce A18 pour Apple Intelligence

L’iPhone 16e est propulsé par la puce A18, qui permet la prise en charge des fonctionnalités Apple Intelligence, comme le résumé des notifications et Genmoji, qui permet de créer des emoji personnalisés.

La puce A18 de l’iPhone 16e est dotée :

D’un CPU 6 cœurs

D’un Neural Engine 16 cœurs

D’un GPU 4 cœurs (contre 5 cœurs sur les iPhone 16 et 16 Plus)

Un modem 5G conçu par Apple

L’iPhone 16e est le premier iPhone à intégrer un modem 5G conçu par Apple, appelé C1, alors que les autres modèles utilisent encore des modems Qualcomm. Apple affirme que son modem est plus économe en énergie, ce qui permet à l’iPhone 16e d’offrir la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone 6,1 pouces.

Un appareil photo 48 Mpx et un bouton Action

À l’arrière, l’iPhone 16e dispose d’un unique capteur de 48 mégapixels, capable d’offrir un zoom téléobjectif x2 “de qualité optique”, selon Apple.

Parmi les autres nouveautés :

Un bouton Action , remplaçant le commutateur Sonnerie/Silencieux

, remplaçant le commutateur Sonnerie/Silencieux Un port USB-C , à la place du Lightning

, à la place du Lightning Une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière

En revanche, l’iPhone 16e ne dispose pas du bouton Camera Control introduit sur les iPhone 16, et il ne prend pas en charge MagSafe.

Connectivité satellite et lancement mondial

L’iPhone 16e prend en charge les fonctionnalités satellite d’Apple. En l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi, il permet :

SOS d’urgence

Assistance routière

Messages via satellite

Localisation via Find My

La disponibilité de ces services varie selon les pays.

Prix et disponibilité

Les précommandes de l’iPhone 16e ouvriront le vendredi 21 février à 14 heures. Le lancement est prévu pour le vendredi 28 février dans 59 pays et régions.

Aux États-Unis, le prix démarre à 719 €, avec trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’appareil sera disponible en blanc et noir.