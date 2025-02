xAI lance le modèle d’IA Grok-3 et affirme surpasser GPT-4

La société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, a annoncé mardi le lancement de Grok-3. Fidèle à son style, Musk n’a pas hésité à faire des déclarations ambitieuses. Ce nouveau modèle d’IA disposerait de plus de dix fois la puissance de calcul de son prédécesseur et surpasserait les principaux concurrents, dont GPT-4o d’OpenAI et Gemini de Google.

De nouvelles capacités de raisonnement

Cette dernière version du modèle phare de xAI introduit de nouvelles capacités de “raisonnement”, accessibles via deux modes distincts :

“Think” , qui affiche le processus de réflexion de l’IA lorsqu’elle répond aux demandes des utilisateurs.

, qui affiche le processus de réflexion de l’IA lorsqu’elle répond aux demandes des utilisateurs. “Big Brain”, conçu pour gérer des tâches nécessitant une puissance de calcul plus importante.

Deep Search : un moteur de recherche de nouvelle génération

En parallèle du lancement de Grok-3, xAI a dévoilé Deep Search, un outil présenté comme un “moteur de recherche de nouvelle génération”. Cette fonctionnalité est conçue pour analyser des informations issues d’internet et de X (Twitter) afin de fournir des réponses détaillées aux utilisateurs.

Un accès réservé aux abonnés premium

Grok-3 sera accessible aux abonnés X Premium Plus, dont le tarif est passé de 22 $ à 40 $ par mois – une deuxième augmentation en seulement quelques mois.

Par ailleurs, xAI lance un nouvel abonnement, SuperGrok, au prix de 30 $ par mois. Ce dernier donnera accès aux fonctionnalités les plus avancées ainsi qu’aux nouveautés en avant-première.

Une IA en quête de vérité

Elon Musk affirme que Grok-3 a été conçu pour être une IA “maximalement en quête de vérité”, même lorsque cette vérité pourrait entrer en conflit avec le politiquement correct. Cependant, le modèle a déjà été critiqué par le passé pour avoir relayé de fausses informations lors d’élections et pour ses restrictions plus faibles en matière de génération de texte en image.

Les nouvelles capacités de raisonnement de Grok-3 sont disponibles via l’application Grok. À l’avenir, xAI prévoit d’ajouter des fonctionnalités de synthèse vocale au chatbot Grok et d’ouvrir le code de Grok-2 dans les mois à venir.