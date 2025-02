Le design de l’iPhone va changer “de manière significative” cette année

Apple s’apprête à modifier en profondeur le design de l’iPhone cette année, selon une fuite sur Weibo.

Concept d’iPhone pliable – Source : @conceptphone

Un nouveau design pour l’iPhone 17

Dans un nouveau post, l’utilisateur Digital Chat Station affirme que le design de l’iPhone commence à changer de manière significative cette année. L’iPhone 17 Air adopterait un design horizontal en forme de barre à l’arrière, probablement en référence à une bosse d’appareil photo allongée. De leur côté, les modèles Pro utiliseraient un “grand design matriciel horizontal”.

Un module photo entièrement repensé

La semaine dernière, Jon Prosser a partagé un rendu du iPhone 17 Pro. Selon lui, les trois caméras arrière conserveraient leur disposition triangulaire mais seraient désormais intégrées dans une barre rectangulaire qui s’étend sur toute la largeur de l’appareil. L’iPhone 17 Air, plus fin que jamais, devrait également adopter cette barre horizontale pour les capteurs photo.

La première rumeur concernant ce changement de design est apparue en novembre dernier avec Wayne Ma de The Information. Selon lui, le dos des iPhone 17 Pro combinera aluminium et verre. La partie supérieure serait en aluminium et intégrerait un module photo rectangulaire en aluminium, plus grand que sur les générations précédentes. La partie inférieure resterait en verre pour assurer la recharge sans fil.

Un iPhone pliable en préparation ?

Le post sur Weibo évoque également un “grand modèle pliable” en préparation chez Apple, ce qui pourrait accroître la concurrence sur ce segment du marché. L’auteur de la fuite a déjà révélé avec précision des informations sur l’écran de l’iPhone 12 mini, le capteur amélioré de l’iPhone 15, ainsi que les dimensions agrandies de l’iPhone 16 Pro.

La gamme iPhone 17 est attendue comme d’habitude à l’automne.