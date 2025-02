L’iPhone 16 Pro Max battu par le Galaxy S25 Ultra au speed test d’applications

L’iPhone 16 Pro Max d’Apple a été largement surpassé par le Samsung Galaxy S25 Ultra dans un test de vitesse en conditions réelles réalisé par PhoneBuff. Avec sa puce Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM, le smartphone de Samsung a devancé l’iPhone, équipé de la puce A18 Pro et de 8 Go de RAM.

Un test en conditions réelles : Samsung prend l’avantage

Le test a mesuré le temps nécessaire à chaque smartphone pour ouvrir et exécuter des tâches sur une série d’applications identiques comme Facebook, Starbucks, les applications Microsoft Office, Snapseed et divers jeux.

Le Galaxy S25 Ultra a pris une avance dès les applications de productivité et a maintenu son avantage lors des tâches de retouche d’image. L’exportation de fichiers dans Snapseed a été nettement plus rapide sur le Galaxy que sur l’iPhone. L’écart le plus frappant concerne le montage vidéo dans LumaFusion, où le Galaxy a traité les vidéos environ 25 % plus vite que l’iPhone 16 Pro Max, un domaine où les smartphones d’Apple dominaient auparavant.

Le Galaxy S25 Ultra devant, même dans les performances de jeu

Historiquement, l’iPhone a toujours excellé dans les performances gaming, mais cette fois, le Galaxy S25 Ultra a maintenu son avance. Il a égalé ou dépassé l’iPhone dans la plupart des jeux testés, notamment Subway Surfers et Flip Diving. L’iPhone 16 Pro Max a cependant remporté de justesse Going Balls et Forward Assault.

À la fin du premier tour d’ouverture d’applications, le Galaxy S25 Ultra a terminé en 2 minutes et 18 secondes, soit 15 secondes d’avance sur l’iPhone 16 Pro Max. Lors du second tour, qui évalue la gestion de la mémoire vive, l’iPhone a réduit légèrement l’écart, mais Samsung a tout de même remporté ce qui a été décrit par PhoneBuff comme “la plus grande victoire de Samsung en test de vitesse depuis des années.”

Cette performance impressionnante s’explique par plusieurs améliorations matérielles et logicielles sur le Galaxy S25 Ultra :

Une puce Snapdragon 8 Elite overclockée

overclockée Un système de refroidissement 40 % plus grand

Android 15 et One UI 7, optimisés avec 4 Go de RAM supplémentaires

Les deux smartphones affichent d’excellentes performances globales, mais ce test suggère que Samsung a pris une avance significative en puissance brute, malgré le temps supplémentaire dont Apple dispose généralement pour optimiser iOS 18 pour ses iPhone.

Que peut-on attendre de l’iPhone 17 ?

Apple améliore ses puces chaque année, et il sera intéressant de voir comment l’iPhone 17 se positionne face à cette concurrence lorsqu’il sera lancé en septembre. L’A19, qui équipera les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, sera conçu sur un processus 3 nm amélioré (N3P) de TSMC, promettant une meilleure efficacité énergétique et une densité de transistors accrue.

De plus, tous les modèles d’iPhone 17 devraient intégrer un système de refroidissement à chambre à vapeur, ce qui pourrait significativement améliorer les performances thermiques et éviter la surchauffe constatée sur certaines générations précédentes.