OpenAI dévoile la feuille de route de GPT-4.5 et GPT-5 et promet une expérience IA simplifiée

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé des plans pour simplifier l’offre d’IA de l’entreprise et a partagé des détails sur les prochains modèles de langage GPT-4.5 et GPT-5.

GPT-4.5 : le dernier modèle sans chaîne de pensée

Dans un post sur X (Twitter), Altman a confirmé que GPT-4.5 sera le dernier modèle d’OpenAI sans “chaîne de pensée”. “Après cela, notre objectif principal sera d’unifier les modèles o-series et GPT-series en créant des systèmes capables d’utiliser tous nos outils, de savoir quand réfléchir longtemps ou non, et d’être généralement utiles pour une très large gamme de tâches”, a-t-il déclaré.

GPT-5 : une intelligence unifiée et des outils intégrés

Le modèle GPT-5 intégrera plusieurs technologies d’OpenAI, y compris le modèle o3, qui ne sera plus disponible séparément. GPT-5 vise à offrir une intelligence unifiée, supprimant la complexité actuelle des choix de modèles. Altman a précisé : “Nous voulons que l’IA fonctionne ‘tout simplement’ pour vous. Nous savons à quel point nos offres de modèles et de produits sont devenues complexes. Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous et voulons revenir à une intelligence unifiée et magique.”

Un accès simplifié et enrichi pour les utilisateurs

GPT-5 en accès gratuit : La version gratuite de ChatGPT proposera un accès illimité à GPT-5 avec un “niveau d’intelligence standard”.

: La version gratuite de ChatGPT proposera un accès illimité à GPT-5 avec un “niveau d’intelligence standard”. Abonnés Plus et Pro : Les abonnés bénéficieront de niveaux d’intelligence supérieurs, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la voix, le canvas, la recherche et des capacités approfondies de recherche.

Impact sur Apple Intelligence

Actuellement, l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence, qui ne nécessite pas de compte ChatGPT, utilise le modèle GPT-4o. Lorsque les utilisateurs non connectés atteignent leurs limites quotidiennes, le système passe à un mode basique, probablement basé sur le modèle GPT-4o mini. Avec l’arrivée des nouveaux modèles GPT-4.5 et GPT-5, les utilisateurs des appareils Apple pourraient profiter d’améliorations significatives.

Altman n’a pas donné de dates précises pour les sorties de GPT-4.5 et GPT-5, mais il a indiqué dans un second post qu’elles devraient arriver dans les “semaines/mois” à venir.