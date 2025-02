Le MacBook Air bénéficiera d’un écran LCD amélioré avant la transition vers l’OLED

Apple prévoit de lancer un MacBook Air équipé d’un écran LCD amélioré utilisant la technologie Oxide TFT en 2027, selon un nouveau rapport de The Elec. Cette mise à jour précèdera la transition vers les écrans OLED, désormais repoussée à 2029 ou plus tard.

Une technologie Oxide TFT pour des écrans plus performants

La technologie Oxide TFT représente une amélioration majeure par rapport aux écrans LCD actuels du MacBook Air, qui utilisent des panneaux en silicium amorphe (a-Si). Les écrans Oxide TFT offrent plusieurs avantages, notamment :

Une meilleure efficacité énergétique , prolongeant l’autonomie de la batterie

, prolongeant l’autonomie de la batterie Des images plus nettes et un défilement plus fluide

Des performances accrues, notamment des temps de réponse des pixels plus rapides et une luminosité plus uniforme sur l’ensemble de l’écran

En pratique, ces améliorations se traduiront par une réduction des flous de mouvement lors de la lecture de vidéos ou des sessions de jeu, ainsi qu’une meilleure gestion de la luminosité sans l’effet de “nuages” parfois visible sur les écrans LCD actuels.

Production des écrans avancés en cours

Les fabricants Samsung Display et BOE travaillent déjà sur le développement des capacités de production nécessaires pour ces panneaux avancés. Selon le rapport, Samsung Display installe de nouvelles machines de dépôt sur sa ligne de production A6, tandis que BOE construit une nouvelle ligne B16 offrant des capacités similaires. Bien que les objectifs de production précis ne soient pas encore connus, les deux entreprises prévoient de produire des millions d’unités par an.

Une transition vers l’OLED repoussée

Cette mise à jour LCD intervient alors qu’Apple a reporté le lancement de ses MacBook Air OLED à 2029 ou plus tard. En parallèle, le développement du MacBook Pro OLED avec un design plus fin continue comme prévu, avec un lancement attendu pour 2026. Ce modèle devrait bénéficier d’une production annuelle estimée entre 3 et 5 millions d’unités.

Ce passage progressif à des écrans plus performants montre qu’Apple continue d’investir dans des technologies d’affichage de pointe tout en repoussant la transition complète vers l’OLED pour ses MacBook Air.