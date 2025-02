L’iPhone 17 Pro se dévoile avec un nouveau design de caméras

Le prochain iPhone 17 Pro d’Apple pourrait introduire une barre de caméras totalement repensée, selon la chaîne YouTube Front Page Tech.

Un design de barre de caméras rectangulaire

Dans une vidéo publiée aujourd’hui, le présentateur de Front Page Tech, Jon Prosser, a affirmé que l’iPhone 17 Pro comportera trois caméras arrière disposées en triangle, un design déjà familier. Cependant, ces caméras seront intégrées dans une barre de caméras rectangulaire aux coins arrondis, une première pour l’iPhone.

La barre, selon Prosser, serait plus grande que de nombreux concepts antérieurs ne l’ont laissé entendre. Les objectifs seraient alignés sur le côté gauche de la barre, tandis qu’un flash LED, un microphone arrière et le scanner LiDAR seraient disposés verticalement sur la droite.

Un design bicolore

Prosser a également révélé que l’iPhone 17 Pro arborera une finition bicolore, avec une barre de caméras plus sombre que le reste de la coque arrière. Ce choix esthétique pourrait ajouter une touche visuelle distinctive, mais on ne sait pas encore si ce design apporte des avantages fonctionnels ou s’il s’agit uniquement d’une décision esthétique.

Des inspirations et des extensions possibles

La rumeur veut que ce nouveau design de caméra soit également adopté par l’iPhone 17 Pro Max, bien que cela n’ait pas été confirmé par Prosser. De plus, l’ultra-fin iPhone 17 Air devrait intégrer une barre de caméras arrière, mais avec un seul objectif. Quant au modèle d’entrée de gamme de l’iPhone 17, il est probable qu’il adopte aussi ce design pour maintenir une certaine cohérence dans la gamme.

À noter que des concurrents comme Google ont déjà adopté des barres de caméras pour leurs Pixel 9 et Pixel 9 Pro, bien que leurs objectifs soient arrangés horizontalement, et non en triangle.

À propos des sources

Jon Prosser, connu pour ses révélations sur les produits technologiques, a un historique mixte en termes de fuites Apple. Parmi ses succès, il avait dévoilé le design de l’AirTag plusieurs mois avant son annonce officielle, ainsi que de nombreux détails précis sur l’iPad mini 6. Cependant, il s’était trompé, comme d’autres, sur les rumeurs concernant un design plat pour l’Apple Watch Series 7.

Annonce prévue en septembre

Apple devrait révéler la gamme iPhone 17 en septembre. D’autres rumeurs sur le design et les fonctionnalités sont attendues d’ici là, offrant davantage d’éclaircissements sur cette barre de caméras inédite.