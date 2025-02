Apple reprend ses publicités sur X

Ce mois-ci, Apple a repris ses campagnes publicitaires sur X pour la première fois depuis plus d’un an. La société avait cessé de promouvoir ses produits sur cette plateforme de médias sociaux en novembre 2023, suite à des déclarations controversées faites par son propriétaire, Elon Musk.

Des campagnes axées sur la confidentialité et le contenu Apple TV+

Parmi les publicités récemment diffusées, le compte @Apple a promu les fonctionnalités de confidentialité de Safari, une campagne repérée par le contributeur de MacRumors Aaron Perris. Le compte @AppleTV a également mis en avant des annonces pour des contenus comme la série Apple TV+ Severance.

Un rapport publié le mois dernier suggérait qu’Apple envisageait de reprendre ses publicités sur X, et il semble que la société ait décidé de franchir le pas, du moins pour l’instant.

Un retour prudent des grandes marques

Apple rejoint une liste de grandes marques qui ont temporairement suspendu leurs publicités sur X, telles que Disney, Coca-Cola, Sony, IBM, et Comcast. Cependant, plusieurs d’entre elles, comme Disney, ont repris leurs campagnes publicitaires de manière prudente depuis.

Les défis liés à la modération de contenu

Elon Musk a acquis Twitter en 2022 et a rebaptisé la plateforme X l’année suivante. Sous sa direction, X a adopté une politique plus souple en matière de modération de contenu, permettant à des opinions extrémistes de se développer sur la plateforme. La semaine dernière, le rappeur controversé Kanye West a publié une série de messages racistes et sexistes sur X avant de désactiver son compte.

Des relations contrastées avec X chez Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, ainsi que des cadres supérieurs comme le directeur marketing Greg Joswiak, ont maintenu leur présence sur Twitter, devenu X, depuis l’acquisition par Musk. En revanche, l’ancien directeur marketing d’Apple, Phil Schiller, a décidé de quitter la plateforme et s’est tourné vers d’autres réseaux sociaux comme Mastodon et Bluesky.