Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT Search sans compte

OpenAI a annoncé mercredi dernier que la fonctionnalité de moteur de recherche de ChatGPT est désormais accessible à tous. Auparavant, il était nécessaire de créer un compte pour utiliser ChatGPT Search, mais cette exigence a été supprimée.

ChatGPT Search est disponible sur le site officiel de ChatGPT ainsi que dans les applications de bureau et mobiles. Les recherches peuvent être lancées directement via des questions conversationnelles ou en cliquant sur l’icône de recherche web dans l’interface.

Une expérience de recherche conversationnelle

Avec ChatGPT Search, les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir des informations actualisées issues du web. Il est également possible d’approfondir les réponses en posant des questions de suivi, grâce à la capacité de ChatGPT à conserver le contexte de la conversation.

OpenAI a établi des partenariats avec des fournisseurs de données et d’informations pour offrir des résultats à jour dans des domaines tels que la météo, les actions en bourse, les sports, les actualités et les cartes. Les résultats de recherche incluent des liens vers les sources, et un bouton dédié permet d’afficher une barre latérale contenant toutes les références utilisées.

Un moteur de recherche repensé

Une mise à jour récente de ChatGPT Search lui donne une apparence plus proche des moteurs de recherche traditionnels. Les résultats peuvent inclure une carte, des images des attractions locales et de courtes descriptions pour chaque élément. Si vous êtes lassé des algorithmes de Google, ChatGPT Search pourrait valoir la peine d’être essayé.