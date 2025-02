Le nouvel iPhone SE 4 annoncé “cette semaine”

Apple prévoit d’annoncer le nouvel iPhone SE 4 cette semaine, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une annonce imminente selon Gurman

Dans son bulletin Power On publié aujourd’hui et dans un post sur les réseaux sociaux, Gurman a affirmé que le nouvel iPhone SE arrivera « cette semaine ». Jusqu’à présent, il mentionnait une annonce possible « dès cette semaine », mais son ton est désormais plus affirmatif.

Apple n’a pas programmé d’événement pour cette annonce. Par conséquent, le nouvel iPhone SE sera très probablement dévoilé dans un communiqué de presse publié sur le site Apple Newsroom.

Quelles nouveautés pour l’iPhone SE 4 ?

Le nouvel iPhone SE, surnommé iPhone SE 4, devrait combiner des caractéristiques de l’iPhone 14 et de l’iPhone 16. Parmi les nouveautés attendues :

Écran OLED de 6,1 pouces

Face ID

Port USB-C

Appareil photo arrière de 48 mégapixels

Modem 5G conçu par Apple

Avec la puce A18 et une RAM de 8 Go, l’appareil sera également compatible avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Un design totalement revisité

Le modèle actuel de l’iPhone SE ressemble à un iPhone 8, avec des caractéristiques désormais dépassées comme :

Une puce A15 Bionic

Un bouton Home avec Touch ID

Un port Lightning

Des bordures épaisses autour de l’écran

Le design de l’iPhone SE 4 représentera donc une véritable modernisation, s’alignant davantage avec les autres modèles récents d’Apple.

Quel prix pour ce nouvel iPhone SE ?

Le prix de l’actuel iPhone SE commence à 429 $, mais une augmentation semble probable pour le nouveau modèle. On s’attend à un tarif proche de 499 $ pour intégrer ces nouvelles caractéristiques et aligner l’appareil sur le marché des smartphones milieu de gamme.

Restez attentifs cette semaine pour découvrir l’annonce officielle de cet iPhone SE 4, qui promet d’apporter un vent de fraîcheur à la gamme d’entrée d’Apple.