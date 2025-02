L’Apple Vision Pro fête son 1er anniversaire : et après ?

Dimanche dernier marquait le premier anniversaire de l’Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte à 3 500 $ d’Apple. Cela fait donc maintenant un an que ce produit est disponible pour les consommateurs.

Un succès limité pour le Vision Pro

Au cours de cette année, plusieurs rapports ont suggéré que les ventes du Vision Pro ne sont pas à la hauteur des attentes, une situation prévisible compte tenu de son prix élevé. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a décrit le Vision Pro comme un produit destiné aux “early adopters”, c’est-à-dire ceux qui veulent expérimenter la technologie de demain dès aujourd’hui.

En octobre, The Information a rapporté qu’Apple réduisait progressivement la production du Vision Pro, avec des plans pour arrêter sa fabrication d’ici fin 2024. Toutefois, Apple disposerait encore d’un stock suffisant pour répondre à la demande, d’autant que l’entreprise prévoit de sortir une nouvelle version du Vision Pro dès cette année.

Vision Pro 2 : une suite attendue ?

Apple ne semble pas encore avoir une vision claire pour la prochaine étape du Vision Pro. Alors que des rumeurs parlaient initialement d’un modèle de deuxième génération, l’accent semble désormais mis sur une version plus abordable.

Une mise à jour mineure à venir ?

Selon les analystes Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, Apple travaille sur un rafraîchissement mineur du Vision Pro, qui inclurait le futur processeur M5, en remplacement de l’actuel M2. Ce nouveau processeur pourrait permettre d’introduire les fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment une version plus avancée de Siri.

À l’heure actuelle, Apple Intelligence est limité aux iPhone, iPad et Mac.

En revanche, ce modèle ne devrait pas inclure de changements majeurs de design ou d’améliorations significatives. Apple utiliserait les composants existants du Vision Pro actuel pour épuiser les stocks. Même avec un processeur M5, les propriétaires actuels du Vision Pro ne seraient pas nécessairement incités à acheter cette nouvelle version.

Apple pourrait également envisager d’ajouter une connectivité 5G grâce à son propre modem interne, mais cette amélioration pourrait être réservée à une véritable deuxième génération.

Un modèle Vision Pro plus abordable ?

Apple souhaite proposer une version plus accessible du Vision Pro, dont le prix serait comparable à celui d’un iPhone haut de gamme. Cependant, selon Kuo, ce modèle ne devrait pas arriver avant 2027 au plus tôt, et il pourrait même prendre plus de temps.

Pour réduire les coûts, Apple envisage d’utiliser un processeur moins puissant, des matériaux moins coûteux (plutôt que de l’aluminium et du verre) et d’éliminer certaines fonctionnalités, comme l’écran EyeSight qui affiche les yeux de l’utilisateur.

Des rumeurs indiquent qu’Apple pourrait opter pour des panneaux OLED mesurant jusqu’à 2,1 pouces, avec une densité d’affichage d’environ 1 700 pixels par pouce, contre environ 3 400 pixels par pouce pour le Vision Pro actuel.

Les Apple Glasses : un projet en attente

Apple travaillait auparavant sur des lunettes de réalité augmentée légères, alimentées par un Mac. Cependant, ce projet a été abandonné en janvier, notamment en raison des limitations imposées par la connexion au Mac.

Les lunettes auraient eu un design compact, similaire à des lunettes standards, avec des projecteurs intégrés pour afficher des images à l’utilisateur. Toutefois, la dépendance à un autre appareil a été jugée comme un frein.

Apple reste intéressé par l’idée de lunettes de réalité augmentée, mais attend que la technologie évolue suffisamment pour que les lunettes puissent fonctionner de manière indépendante, sans dépendre d’un autre appareil pour l’alimentation et la batterie.