iOS 18.4 bêta 1 : sortie prévue dès la semaine prochaine

La première version bêta de la prochaine mise à jour iOS 18.4 d’Apple pourrait être disponible dès la semaine prochaine, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une semaine chargée pour Apple

La semaine prochaine pourrait être riche en annonces, avec le lancement attendu des nouveaux Powerbeats dotés d’un capteur de fréquence cardiaque et de l’iPhone SE 4, mais Apple pourrait également publier la nouvelle bêta d’iOS 18.4 dès le 12 ou 13 février. Si la sortie est décalée, il est possible que la bêta arrive le 18 février, car le 17 février est le jour férié de la Presidents’ Day aux États-Unis.

Apple a pour habitude de suivre la publication de mises à jour logicielles par des bêtas rapidement, mais il y a eu un certain délai entre la sortie d’iOS 18.3 et l’arrivée de la première bêta d’iOS 18.4. Rappelons qu’iOS 18.3 a été lancé il y a 11 jours, le 27 janvier, et le 10 février marquera déjà deux semaines d’attente.

Un délai stratégique pour peaufiner les nouvelles fonctionnalités

Bien que ce laps de temps soit inhabituel, il n’est pas rare qu’Apple prenne son temps entre deux cycles de mise à jour, surtout lorsque la mise à jour inclut de nombreuses nouveautés importantes. Les rumeurs suggèrent qu’iOS 18.4 apportera des changements majeurs pour Siri grâce aux nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, annoncées plus tôt cette année.

Améliorations prévues pour Siri

Dans iOS 18.4, Siri devrait bénéficier de plusieurs avancées :

Contexte personnel , permettant à Siri de mieux comprendre vos préférences et habitudes.

, permettant à Siri de mieux comprendre vos préférences et habitudes. Conscience de l’écran , rendant Siri plus réactif selon ce qui est affiché à l’écran.

, rendant Siri plus réactif selon ce qui est affiché à l’écran. Capacités étendues dans les applications et entre elles, pour une meilleure intégration.

Ces nouvelles fonctionnalités sont très attendues, surtout après les critiques sur les performances passées de Siri, souvent jugées inférieures à celles d’autres assistants personnels. Apple souhaite sans doute peaufiner ces améliorations avant de les rendre disponibles au public.

Autres nouveautés d’iOS 18.4

Outre les changements pour Siri, iOS 18.4 pourrait également inclure :

De nouveaux emojis , comme c’est souvent le cas avec les versions “.4”.

, comme c’est souvent le cas avec les versions “.4”. Des options modifiées pour les apps par défaut dans l’Union européenne, conformément aux nouvelles règles du Digital Markets Act.

dans l’Union européenne, conformément aux nouvelles règles du Digital Markets Act. Une expansion des fonctionnalités Apple Intelligence à de nouveaux pays et dans de nouvelles langues.

Un lancement en avril attendu pour la version finale

Apple a déjà annoncé que les fonctionnalités Apple Intelligence arriveront dans des pays supplémentaires via une mise à jour prévue en avril, ce qui laisse penser qu’iOS 18.4 sera en phase de test bêta tout au long de mars avant son lancement officiel en avril.

Pour les développeurs et les utilisateurs inscrits au programme bêta, cette version d’iOS pourrait marquer une étape importante dans l’amélioration de Siri et de l’intelligence artificielle d’Apple.