OpenAI lance o3-mini, un modèle léger pour rivaliser avec DeepSeek

OpenAI a récemment dévoilé o3-mini, un nouveau modèle de raisonnement plus économique, désormais disponible sur ChatGPT et l’API OpenAI. Après une première présentation en décembre, o3-mini est lancé à un moment où OpenAI cherche à rester compétitif face à la montée en puissance de la société chinoise DeepSeek.

Un modèle optimisé pour la performance et l’efficacité

Selon OpenAI, o3-mini “repousse les limites” des modèles plus petits et plus performants. Il est spécialement conçu pour les domaines scientifiques et techniques (STEM), avec des capacités avancées en sciences, mathématiques et programmation.

Accès à des sources actualisées : o3-mini peut effectuer des recherches en ligne et fournir des réponses avec des liens vers des sources fiables .

: o3-mini peut et fournir . Prise en charge de nouvelles fonctionnalités : Il prend en charge l’appel de fonctions , les sorties structurées et les messages pour développeurs .

: Il prend en charge , les et les . Trois niveaux de raisonnement : Faible, moyen et élevé, permettant d’adapter l’intensité du raisonnement selon les besoins en puissance de calcul ou en rapidité.

Un complément stratégique à l’offre OpenAI

OpenAI continue d’utiliser o1 comme modèle de raisonnement généraliste, mais o3-mini est désormais la référence pour les domaines techniques nécessitant plus de précision et de rapidité.

Sur ChatGPT, o3-mini est paramétré sur un raisonnement moyen, pour équilibrer rapidité et précision, mais il est possible de sélectionner la version “haute performance” dans les paramètres du modèle.

Disponibilité pour les utilisateurs

Les abonnés ChatGPT Plus, Team et Pro peuvent utiliser o3-mini dès aujourd’hui . Il remplace o1-mini dans les options de sélection du modèle.

peuvent utiliser . Il remplace dans les options de sélection du modèle. Le quota de messages passe de 50 à 150 par jour pour les utilisateurs Plus et Team .

pour les utilisateurs . Pour la première fois, OpenAI propose un modèle de raisonnement aux utilisateurs gratuits. Ceux-ci peuvent tester o3-mini en sélectionnant l’option “Reason” dans la fenêtre de discussion.

Avec o3-mini, OpenAI cherche non seulement à optimiser l’efficacité de ses modèles, mais aussi à offrir une alternative compétitive aux solutions émergentes comme DeepSeek.