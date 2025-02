Hot Tub : AltStore accueille la 1re application pornographique sur iPhone

Dans l’Union européenne, le Digital Markets Act (DMA) permet aux développeurs de distribuer des applications iOS via des boutiques alternatives. Contrairement à l’App Store d’Apple, qui applique des règles strictes sur le contenu, ces nouvelles plateformes ont peu de restrictions, à l’exception des vérifications de sécurité. Résultat : les utilisateurs européens peuvent désormais télécharger la première application de pornographie native pour iPhone.

Une application dédiée au contenu adulte sur iOS

Baptisée Hot Tub, cette application est disponible sur AltStore PAL, une place de marché d’applications iOS développée par Riley Testut. L’application promet une navigation privée et sécurisée, sans publicités ni traçage. Sa description annonce : “Une application porno élégante et native. Conçue avec soin, développée de manière éthique et gratuite à utiliser.”

Comme l’a noté TechCrunch, Hot Tub permet aux utilisateurs de rechercher et lire des vidéos provenant de plateformes comme Pornhub et Xvideos.

Un contournement des restrictions de l’App Store

L’App Store, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, interdit strictement les applications à contenu sexuel ou pornographique. Jusqu’à présent, les contenus pour adultes étaient donc limités aux navigateurs web.

Grâce à la nouvelle réglementation européenne, les boutiques alternatives comme AltStore permettent désormais aux développeurs de publier des applications interdites sur l’App Store officiel, y compris celles contenant du contenu pour adultes, mais aussi des armes, du tabac, du vapotage, de l’alcool et d’autres substances légales.

En février 2024, Phil Schiller, responsable de l’App Store, avait clairement indiqué qu’Apple n’aurait aucun contrôle sur le contenu distribué via ces nouvelles plateformes :

“Nous avons dû prendre en compte de nombreuses demandes des familles et des gouvernements pour éviter certains contenus sur l’App Store, ou donner aux utilisateurs un contrôle sur ce qu’ils souhaitent voir. Ces règles ne s’appliqueront pas aux autres boutiques, sauf si elles choisissent de créer les leurs. Cela augmente-t-il le risque que les utilisateurs et les familles tombent sur du contenu inapproprié ? Oui, c’est le cas.”

Une présence facilitée par un soutien financier d’Epic Games

AltStore a été l’une des premières boutiques alternatives à voir le jour en Europe, suite aux ajustements d’Apple pour se conformer au DMA. Ces marketplaces doivent payer des frais de technologie de base (Core Technology Fee, CTF) à Apple pour chaque installation d’application.

Au départ, AltStore facturait 1,50 € par utilisateur et par an, mais Epic Games lui a octroyé un “MegaGrant”, permettant désormais son téléchargement gratuit.

Quel impact financier pour l’application ?

Hot Tub pourrait également devoir payer des frais à Apple à l’avenir, en fonction du nombre de téléchargements et des revenus générés. L’application est gratuite, mais propose un abonnement premium.

Apple applique son CTF après le premier million d’installations. Toutefois, depuis mai 2024, les applications générant moins de 10 millions d’euros de revenus annuels sont exonérées de frais pendant trois ans. Celles qui réalisent entre 10 et 50 millions d’euros ne paieront qu’un million d’euros maximum sur cette même période.

Disponible uniquement en Europe

Hot Tub est actuellement en phase bêta et accessible uniquement aux utilisateurs de l’Union européenne. Aux États-Unis, le sideloading d’applications n’est pas autorisé, empêchant ainsi son installation.