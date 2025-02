iPhone 17 Air : design, caractéristiques et dernières rumeurs

Cette année, Apple devrait abandonner le modèle iPhone Plus au profit d’un iPhone 17 Air, un modèle beaucoup plus fin, d’où son nom.

Voici un récapitulatif des rumeurs les plus crédibles concernant ce nouvel iPhone, qui devrait apporter une refonte majeure à la gamme.

Un iPhone 17 “Air” ?

Pourquoi ce nom ?

Apple n’a pas encore confirmé officiellement le nom de ce modèle, mais plusieurs sources réputées s’accordent sur l’appellation iPhone 17 Air.

Le YouTuber Jon Prosser a été le premier à avancer cette hypothèse, et Mark Gurman de Bloomberg a ensuite confirmé que ce nom pourrait être utilisé pour renforcer l’attrait du modèle.

Remplaçant l’iPhone Plus, qui, comme les modèles “mini” avant lui, n’a pas rencontré un grand succès, l’iPhone 17 Air se positionnerait entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro, avec un design ultra-fin.

Selon Gurman, ce design ne serait qu’une étape vers une refonte encore plus radicale, avec pour objectif à long terme d’intégrer les performances d’un modèle Pro dans un châssis plus compact. Cependant, cette transition ne devrait pas voir le jour avant 2027 au plus tôt.

Un design plus fin que jamais

Plus fin que l’iPhone 6

D’après The Information, l’iPhone 17 Air adoptera un châssis en aluminium au lieu du titane des modèles Pro.

Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est son épaisseur. Les premières rumeurs parlaient d’un appareil de 6 mm, mais Ming-Chi Kuo a récemment affirmé qu’il pourrait mesurer seulement 5,5 mm à son point le plus fin.

Si cela se confirme, l’iPhone 17 Air deviendrait l’iPhone le plus fin jamais conçu, battant l’iPhone 6 (6,9 mm) et étant 30 % plus fin que l’iPhone 16 (7,8 mm) et 33 % plus fin que l’iPhone 16 Pro (8,25 mm).

À cause de cette finesse extrême, l’appareil n’aurait qu’un seul haut-parleur situé dans l’écouteur, Apple ne trouvant pas assez d’espace pour un second haut-parleur sur la tranche inférieure.

L’appareil, nom de code D23, serait un redesign aussi important que celui de l’iPhone X.

Un écran légèrement plus petit que le modèle Plus

L’iPhone 17 Air aurait un écran de 6,6 pouces, selon Jeff Pu de Haitong International Securities. Ross Young de Display Supply Chain Consultants parle quant à lui d’un écran de 6,55 pouces, mais Ming-Chi Kuo corrobore la version de 6,6 pouces.

Pour comparaison, l’iPhone 16 Plus dispose d’un écran de 6,7 pouces. Apple testerait encore différents prototypes, ce qui pourrait expliquer ces écarts.

Un écran ProMotion Always-On

Apple prévoit d’intégrer ProMotion à l’ensemble de la gamme iPhone en 2025, permettant à tous les modèles d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Jusqu’ici réservé aux modèles Pro, ProMotion offrirait un défilement et des animations plus fluides sur l’iPhone 17 Air. Cette technologie permettrait également à l’écran de descendre à 1 Hz, rendant possible un mode Always-On pour afficher l’heure, les widgets et les notifications même lorsque l’écran est verrouillé.

Un redesign radical du module photo

Un objectif unique et un positionnement inédit

D’après The Information, Apple déplacerait le capteur photo au centre supérieur de l’appareil, une disposition jamais vue sur un iPhone.

Cela rappellerait certains smartphones Android comme le Google Pixel 9 Pro, qui intègre un bloc photo horizontal.

De plus, Ming-Chi Kuo affirme que l’iPhone 17 Air n’aurait qu’un seul capteur photo, contrairement aux modèles avec deux ou trois caméras.

Un écran plus résistant et anti-reflets

Le leaker Instant Digital, via Weibo, affirme que l’iPhone 17 Air sera doté d’un revêtement anti-reflet et anti-rayures plus performant que le Ceramic Shield introduit avec l’iPhone 15.

Il n’est pas encore clair si Apple utilisera le Gorilla Glass Armor de Samsung, mais la description de cette technologie correspond aux dernières rumeurs.

Un appareil photo frontal amélioré

L’ensemble de la gamme iPhone 17 bénéficierait d’un capteur frontal de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur l’iPhone 14 et 15.

D’après Ming-Chi Kuo, ce capteur aura une lentille à six éléments, contre cinq actuellement, ce qui améliorerait la netteté des selfies et des appels vidéo.

8 Go de RAM et compatibilité Apple Intelligence

Selon Jeff Pu, l’iPhone 17 Air serait équipé de 8 Go de RAM, contre 6 Go sur l’iPhone 15 Plus.

C’est la quantité minimale requise pour Apple Intelligence, ce qui confirme que ce modèle pourra tirer parti des fonctionnalités d’IA générative d’Apple.

Un processeur A19 et un modem Apple

L’iPhone 17 Air embarquerait une puce A19, basée sur le processus 3 nm optimisé de TSMC (N3P ou N3X).

À noter que les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient utiliser une A19 Pro, plus puissante.

Il pourrait également être l’un des premiers iPhone à embarquer un modem 5G conçu par Apple, après l’iPhone SE 4.

Une compatibilité eSIM mondiale

D’après Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Air n’aura pas de port SIM physique et fonctionnera uniquement avec des eSIM.

Aux États-Unis, les iPhone 14, 15 et 16 sont déjà exclusivement eSIM, mais les modèles internationaux conservent encore un emplacement SIM. Apple pourrait donc généraliser cette transition avec l’iPhone 17 Air, bien que la Chine pose encore problème en raison de l’absence de support officiel des eSIM dans le pays.

Quel prix pour l’iPhone 17 Air ?

Les spéculations sur le prix sont encore floues.

The Information affirme que l’iPhone 17 Air pourrait être plus cher que l’iPhone 17 Pro Max , qui démarre à 1 199 $ .

, qui démarre à . Jeff Pu estime plutôt qu’il s’agirait d’un modèle milieu de gamme , remplaçant l’iPhone Plus.

estime plutôt qu’il s’agirait d’un modèle , remplaçant l’iPhone Plus. Une source chinoise suggère un prix similaire à l’iPhone 16 Plus, qui commence à 899 $ aux États-Unis.

Vers un iPhone plus fin, mais moins puissant ?

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone 17 Air offrirait un compromis entre design ultra-fin et fonctionnalités avancées.

Il semblerait qu’Apple mise davantage sur l’élégance et la portabilité plutôt que sur des caractéristiques premium, ce qui pourrait en faire un modèle unique dans la gamme.

Nous devrons attendre jusqu’à septembre 2025 pour savoir si ces rumeurs se concrétisent, mais l’iPhone 17 Air pourrait bien marquer une nouvelle ère pour le design des iPhone.