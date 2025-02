Apple : récapitulatif des résultats financiers au 4e trimestre 2024

Apple a récemment tenu son appel aux résultats pour le premier trimestre fiscal 2025 (correspondant au quatrième trimestre calendaire 2024). Le PDG d’Apple Tim Cook et le nouveau directeur financier Kevan Parekh ont partagé des informations sur les ventes de produits pendant les fêtes, la croissance des services et l’impact d’Apple Intelligence. Voici les faits marquants de cet appel.

Si le chiffre d’affaires des services, du Mac et de l’iPad est en hausse, les ventes d’iPhone ont légèrement reculé.

Tim Cook a insisté sur la progression de l’adoption d’Apple Intelligence à long terme :

“La croissance viendra au fur et à mesure que les utilisateurs renouvelleront leurs appareils. Nous nous attendons aussi à une amélioration lorsque Apple Intelligence sera disponible dans d’autres langues en avril .”

Il a également vanté l’utilité des nouvelles fonctionnalités :

“Une fois qu’on commence à utiliser ces fonctionnalités, on ne peut plus s’en passer. Moi-même, je reçois des centaines d’e-mails par jour, et la fonction de résumé automatique est essentielle.”