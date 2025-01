Samsung lance les Galaxy S25 avec de nouvelles fonctionnalités d’IA

Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S25, comprenant les Galaxy S25, Galaxy S25+, et le modèle haut de gamme Galaxy S25 Ultra. Ces appareils, axés sur l’innovation et l’intelligence artificielle (IA), rivaliseront directement avec les iPhone 16 d’Apple.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Design travaillé et matériaux durables

Le Galaxy S25 Ultra adopte des bords arrondis pour une prise en main plus confortable et reste le modèle le plus fin, léger et durable de la gamme Ultra à ce jour.

Écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz :

6,9 pouces pour le S25 Ultra

pour le S25 Ultra 6,7 pouces pour le S25+

pour le S25+ 6,2 pouces pour le S25

Matériaux premium :

Coque en titane

Gorilla Armor 2, un matériau céramique similaire au Ceramic Shield d’Apple, offrant une meilleure résistance aux chutes et aux rayures.

Puce Snapdragon 8 Elite personnalisée

La nouvelle puce Snapdragon 8 Elite, fabriquée en 3 nanomètres, offre :

+37 % de performances CPU

+30 % de performances GPU

+40 % d’efficacité pour les traitements d’IA et d’images

Un moteur Vulkan amélioré introduit des fonctionnalités avancées comme le ray tracing pour le jeu mobile.

Des améliorations impressionnantes en photographie

Galaxy S25 Ultra : Caméra ultra-large de 50 mégapixels exclusive Capteur principal de 200 mégapixels Téléobjectif 5x de 50 mégapixels avec zoom optique 10x assisté par IA et zoom numérique 100x.

: Nouveautés : Enregistrement HDR 10 bits pour des couleurs quatre fois plus riches. Audio Eraser , similaire à l’Audio Mix d’Apple, pour isoler ou supprimer des bruits dans les vidéos. Filtres analogiques pour un rendu esthétique proche des styles photographiques de l’iPhone 16. Nouvelle option Aperture Virtuelle pour ajuster la profondeur de champ. Enregistrement Galaxy Log pour des vidéos professionnelles avec un étalonnage précis des couleurs.



L’IA au cœur de l’expérience Galaxy

Samsung intègre une suite d’IA avancée pour personnaliser l’expérience utilisateur :

Now Brief : Une barre interactive similaire à la Dynamic Island d’Apple, fournissant des résumés quotidiens (météo, actualités, scores sportifs, etc.).

: Une barre interactive similaire à la Dynamic Island d’Apple, fournissant des résumés quotidiens (météo, actualités, scores sportifs, etc.). Circle to Search : Fonctionnalité améliorée pour rechercher des numéros, des e-mails, ou créer des GIFs directement à partir de vidéos.

: Fonctionnalité améliorée pour rechercher des numéros, des e-mails, ou créer des GIFs directement à partir de vidéos. Photo Editing optimisé : Propositions d’éditions basées sur l’IA, surpassant les options d’Apple.

: Propositions d’éditions basées sur l’IA, surpassant les options d’Apple. Gemini : Assistant IA intégré pour gérer les interactions entre les applications Samsung, Google et tierces.

Prix et disponibilité

Galaxy S25 Ultra : à partir de 1472,05 € pour 256 Go de stockage.

: à partir de pour 256 Go de stockage. Galaxy S25+ : à partir de 1172,05 € .

: à partir de . Galaxy S25 : positionné pour concurrencer l’iPhone 16, à 962,05 €.

Samsung propose également un programme de mise à niveau anticipée aux US, Galaxy Club, pour 8,33 $/mois, permettant d’obtenir un nouveau smartphone tous les 12 mois.

Les précommandes sont ouvertes sur le site de Samsung, avec divers avantages et réductions. Le lancement officiel des Galaxy S25 est prévu pour le 7 février.