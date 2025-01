Netflix augmente à nouveau ses prix dans plusieurs pays

Netflix a annoncé une nouvelle hausse des prix pour tous ses abonnements dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Portugal et l’Argentine.

Le plan Standard propose un streaming en HD 1080p, tandis que le plan Premium est le seul à offrir une qualité 4K.

La dernière augmentation des prix remonte à octobre 2023, et c’est la première hausse pour le plan avec publicités depuis son lancement fin 2022.

Cette annonce a été faite lors des résultats financiers de Netflix pour le quatrième trimestre 2024. La société a enregistré :

Netflix a justifié ces augmentations en déclarant :

« Alors que nous continuons à investir dans nos contenus et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin de réinvestir pour améliorer encore Netflix. »