Le MacBook Air fête son 17e anniversaire

Il y a 17 ans, Steve Jobs présentait le MacBook Air lors de la Macworld Conference & Expo à San Francisco, marquant les esprits avec un design révolutionnaire qui a redéfini les standards de l’industrie.

Steve Jobs avait dévoilé le MacBook Air d’une manière devenue iconique : en le sortant d’une simple enveloppe de bureau, mettant en avant son profil incroyablement mince. Le modèle original disposait d’un écran de 13,3 pouces, d’un processeur Intel Core 2 Duo et d’un disque SSD optionnel de 64 Go, une rareté pour les ordinateurs portables grand public en 2008.

Son design en aluminium unibody, bien que futuriste, faisait l’impasse sur certaines fonctionnalités standard à l’époque, comme un lecteur optique et un port Ethernet. Les ports, limités à une prise casque, un port USB et un Micro-DVI, étaient dissimulés derrière une petite trappe sur le côté droit. Steve Jobs avait déclaré :

« Nous avons conçu l’ordinateur portable le plus fin du monde — sans sacrifier un clavier de taille standard ou un écran de 13 pouces. Quand on voit le MacBook Air pour la première fois, il est difficile de croire qu’il s’agit d’un ordinateur portable haute performance avec un clavier et un écran de taille standard. Et pourtant, c’est le cas. »