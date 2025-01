Les iPhone 17 Pro & Pro Max équipés de trois caméras de 48 MP ?

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront dotés d’un système de caméra arrière entièrement constitué de capteurs de 48 mégapixels, une première pour les iPhone.

Ces modèles intégreraient donc une caméra à tétraprisme de 48 MP améliorée, en plus d’autres avancées significatives.

Détails sur les appareils photo des iPhone 17 Pro

D’après le compte Weibo Digital Chat Station, les caractéristiques des caméras des iPhone 17 Pro incluront :

Une lentille Fusion de 48 MP avec un capteur de 1/1,3″.

avec un capteur de 1/1,3″. Un objectif Ultra Wide de 48 MP.

Un téléobjectif à tétraprisme de 48 MP amélioré, remplaçant le modèle de 12 MP présent sur les iPhone 16 Pro.

Les caméras principale et le téléobjectif utiliseront des lentilles hybrides en verre et en plastique. Sur le devant, les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra frontale de 24 MP, une mise à jour majeure par rapport aux modèles précédents.

Prédictions confirmées par plusieurs analystes

Cette rumeur concorde avec une prédiction de Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple. Dans un rapport de juin 2024, Kuo avait affirmé que l’iPhone 17 Pro Max serait équipé d’une caméra à tétraprisme de 48 MP améliorée pour une qualité photo et des fonctionnalités de zoom accrues.

À l’époque, Kuo n’était pas certain que cette mise à jour concernerait également l’iPhone 17 Pro, mais les dernières informations suggèrent que les deux modèles Pro bénéficieront de cette avancée.

Selon Kuo, cette nouvelle caméra nécessitera des prismes redessinés avec une forme plus compacte pour réduire la hauteur du module.

Une caméra frontale améliorée pour tous les modèles iPhone 17

Les rumeurs actuelles confirment également les déclarations de Jeff Pu, un autre analyste d’Apple, qui avait indiqué en août que les quatre modèles d’iPhone 17 seraient dotés d’une caméra frontale améliorée de 24 MP.

Par comparaison, les modèles iPhone 16 disposent d’une caméra frontale de 12 MP. Selon Kuo, cette mise à jour apportera une amélioration significative de la qualité d’image et des performances en basse lumière.

Un lancement attendu pour septembre 2025

Les modèles iPhone 17 devraient être dévoilés en septembre 2025. Apple introduirait une nouvelle gamme de quatre modèles, abandonnant la version “Plus” au profit d’un appareil plus fin, provisoirement appelé iPhone 17 Air. Les modèles iPhone 17 Pro devraient également bénéficier d’un dos redessiné, mélangeant aluminium et verre, avec un module caméra rectangulaire et un capteur principal plus petit.