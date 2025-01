Samsung : un “bond en avant” de l’IA mobile et de nouveaux smartphones Galaxy le 22 janvier

Samsung a confirmé aujourd’hui que son prochain grand événement Unpacked aura lieu le mercredi 22 janvier à 19h00, heure de Paris.

Lors de cet événement, la société prévoit de dévoiler “la prochaine évolution de Galaxy AI“, promettant une révolution dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec le monde, et établissant une nouvelle référence pour les expériences mobiles basées sur l’IA.

Les fonctionnalités de Galaxy AI déjà dévoilées

Samsung avait donné un premier aperçu de Galaxy AI en juillet dernier, lors du lancement des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Les fonctionnalités mises en avant incluaient :

Un outil de dessin transformant des croquis en images.

transformant des croquis en images. Une application Notes avec des fonctionnalités de traduction et de rédaction.

avec des fonctionnalités de traduction et de rédaction. L’intégration de Google Gemini pour des suggestions de texte et des traductions en temps réel lors des appels.

pour des suggestions de texte et des traductions en temps réel lors des appels. Des outils de retouche photo, comme Portrait Studio, permettant de créer des styles de portraits personnalisés.

L’événement Unpacked promet d’aller encore plus loin avec des avancées significatives dans les fonctionnalités basées sur l’IA.

Les nouveaux smartphones Galaxy S25

Samsung profitera également de l’événement pour lancer ses nouveaux smartphones Galaxy S25, conçus pour rivaliser avec les modèles phares d’Apple, les iPhone 16. Cette année, les Galaxy S25 seront équipés des puces Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Les rumeurs suggèrent que les nouveaux smartphones auront des écrans plus grands et un design plus incurvé avec des bords arrondis. Toutefois, l’accent principal sera mis sur les fonctionnalités d’IA, qui devraient représenter une avancée majeure.

Une incursion dans la réalité mixte

Samsung travaille également sur un casque de réalité mixte basé sur Android, fonctionnant avec le système d’exploitation Android XR de Google. Bien qu’il ne soit pas certain que ce casque soit présenté lors de l’événement, il est possible que Samsung le dévoile. Ce produit est conçu pour concurrencer l’Apple Vision Pro, mais il devrait être proposé à un tarif plus abordable.

Rendez-vous le 22 janvier

Avec ces annonces, l’événement Unpacked de Samsung s’annonce riche en nouveautés, marquant une étape importante pour la stratégie IA de la marque et son positionnement face aux produits phares d’Apple.